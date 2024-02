Startseite Adcore kündigt die Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft mit Microsoft Advertising bis 2024 an Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-02-05 20:14. TORONTO, ON / 5. Februar 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform für müheloses und zugängliches digitales Marketing ("Effortless Marketing"), gab heute die Erneuerung seiner Channel-Partner-Vereinbarung mit Microsoft Advertising für 2024 bekannt und festigt damit seine Position als wichtiger Akteur im digitalen Marketing. Diese Erneuerung folgt auf die Auszeichnung des Unternehmens als Global Partner of the Year 2023 durch Microsoft Advertising, ein Beweis für seine außergewöhnliche Leistung und Innovation in diesem Bereich. Seit seinem Beitritt zum Microsoft Advertising Partnerprogramm im September 2019 hat Adcore durchweg herausragende Leistungen erbracht und sich im Februar 2022 den prestigeträchtigen Microsoft Elite Partner Status verdient. Diese Auszeichnung würdigt die überlegenen Technologielösungen und effektiven Strategien des Unternehmens bei der Gewinnung einzigartiger Werbekunden für Microsoft Advertising. Omri Brill, CEO von Adcore, kommentierte: "Die Erneuerung unserer Partnerschaft mit Microsoft für 2024 ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern ein entscheidender Moment, der mit unserem Fokus für das kommende Jahr übereinstimmt. Nach unserer Auszeichnung als Microsofts Advertising Global Channel Partner of the Year 2023 und aufbauend auf unserer Anerkennung für die EMEA-Region im Jahr 2022, setzen wir unsere Ziele für 2024 noch höher. Unsere Strategie zielt darauf ab, neue Geschäfte zu Microsoft zu bringen und die Top-of-Funnel-Aktivitäten im Microsoft Audience Network und im Connected TV zu steigern, einschließlich der Nutzung exklusiver, von Microsoft angebotener Assets, wie beispielsweise Netflix-Werbung. Diese Partnerschaft hat es uns immer wieder ermöglicht, unsere Angebote zu verbessern und unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen geholfen haben, ihren digitalen Werbehorizont zu erweitern." Nigel Leggatt, Director of Partner Sales - EMEA bei Microsoft: "Ich freue mich über den anhaltenden Erfolg unserer Channel-Partnerschaft mit Adcore. Das internationale Wachstum und der vielfältige Kundenstamm über mehrere Branchen hinweg sind bemerkenswert und profitieren stark von der Integration der Microsoft Advertising Produkte in die Marketing Cloud Lösungen von Adcore. Die Synergie zwischen unseren Unternehmen war eine treibende Kraft, die erheblichen Wert geschaffen hat. Zu Beginn des fünften Jahres unserer Zusammenarbeit unterstreicht das positive Feedback der Kunden von Adcore die greifbaren Ergebnisse und zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten dieser Partnerschaft. Adcore hat sich zu einem wichtigen Partner entwickelt, und wir freuen uns auf das Potenzial, das unsere zukünftige Zusammenarbeit bietet." ÜBER ADCORE Adcore ist ein führendes Unternehmen für KI-gestütztes Marketing und Online-Lerntechnologie. Durch die Kombination von umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment sicherzustellen. Adcore ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner. Adcore betreibt auch Amphy, den weltweit vielfältigsten 24/7-Live-Online-Lernmarktplatz. Lernende können aus Tausenden von Kursen in Hunderten von Kategorien wählen, um ihre Leidenschaften und Fähigkeiten auszubauen und die Lernmöglichkeiten ihrer Kinder zu erweitern. Lehrer auf der Amphy-Plattform sind Teil einer lebendigen virtuellen Lehrergemeinschaft, die ihren Erfolg durch Enrichment-Seminare, Marketing und Werbung sowie eine Reihe von Tools fördert und unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Kurse problemlos durchzuführen und sich auf ihre Schüler zu konzentrieren. Amphy-Schüler erhalten Zugang zu qualitativ hochwertigem, personalisiertem Unterricht, der rund um die Uhr zugänglich ist, und werden gleichzeitig Teil einer wachsenden Gemeinschaft von lebenslang Lernenden. Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China. Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/ , www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Für weitere Informationen über Amphy besuchen Sie bitte www.amphy.com/ und blog.amphy.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält oder könnte bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: ADCORE INC. www.adcore.com/investors/

Martijn van den Bemd

Verantwortlicher für Partnerschaften

Telefon: 647-497-5337

E-Mail: martijn@adcore.com Investor Relations

Glen Akselrod

Bristol Kapital

Telefon: 905-326-1888 Durchwahl 1

E-Mail: info@bristolir.com Investor Relations Europa

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Für diese Übersetzung der englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: finance.yahoo.com/news/adcore-announces-extension-strategic-partnership-130000661.html Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario

Kanada email : info@adcore.com Pressekontakt: Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario email : info@adcore.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten