Startseite Der Hundekorb Paddy Style bequem und stylisch Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-02-03 17:34. Edler Hundekorb Paddy für ein besonders besonders entspanntes Liegen Nie wieder Stress mit dem Hundebett! Der Hundekorb Paddy ist der ideale Schlafplatz für Hunde jeden Alters und Größe. Gefertigt aus ausgesuchten, langlebigen Materialien bietet dieser Hundekorb die perfekte ergonomische und orthopädische Unterstützung für deinen Hund. Nie mehr durchgelegene Liegeplätze oder häufige Neuanschaffungen. Der Paddy Hundekorb wurde speziell entwickelt, um den Bedürfnissen unserer Vierbeiner gerecht zu werden .Mit dem Hundekorb Paddy Style präsentiert die DoggyBed-Manufaktur ein edles Stück. Hier hat der Hund ausreichend Platz und ist durch die ergonomische Ausstattung perfekt aufgehoben. Im Wohnbereich wirkt Paddy Style als orthopädischer Hundekorb dezent und präsentabel zugleich. Ein bequemer Hundekorb aus der DoggyBed-Manufaktur Der innovative Hundekorb Paddy Style überzeugt durch seine klare Designsprache und fügt sich in verschiedene Einrichtungsstile ein. Vor allem zu modernen Möbeln passt er hervorragend und schafft eine harmonische Atmosphäre. Eine schlichte Linienführung und attraktive, zurückhaltende Farbtöne sorgen für Eleganz. Natürlich geht es bei den orthopädischen Hundebetten von DoggyBed nicht nur um die Optik, sondern besonders um den Komfort für die Vierbeiner. Deshalb setzt die DoggyBed-Manufaktur auf hochklassige Schaumstoffmaterialien und Bezugstoffe mit einer idealen Haptik. Für die Hunde bedeutet das eine besondere Bequemlichkeit und ein warmes Zuhause-Gefühl. Die Hundehalter freuen sich über die pflegeleichte Beschaffenheit der Bezüge und die Robustheit der Nähte. Die Oberfläche bei den XXL-Hundekörben besteht typischerweise aus angenehm weichem Kunstleder. Unsere Hundekorb Paddy in der Größe 80x50x20cm besitzt eine weiche Liegefläche, die bei Welpen und kleinen Hunden einen hohen Kuschel-Effekt bieten. Die orthopädische Liegefläche des Hundekorbes Paddy eignet sich perfekt für gesunde Hunde sowie solche mit Arthrose, HD oder ED. Dabei bieten wir eine Garantie von 5 Jahren gegen das Durchliegen. Dein Hund wird den optimalen Komfort dieses Hundekorbes lieben. Paddy Style ist ein edler Hundekorb (https://www.doggybed.de/hundekorb-paddy-bis-60kg/) , der den Kunden in vier verschiedenen Größen zur Auswahl steht. Auch bei den Farben stehen vier Optionen zur Verfügung. Während die beiden kleineren Körbe innen mit einem Microfaser-Bezug ausgestattet sind, haben die zwei größeren Hundebetten innen sowie am Rand einen Bezug aus Kunstleder. Hier lässt sich der Speichel noch leichter feucht abwischen. Sämtliche Bezüge können gewaschen werden. Typisch für DoggyBed sind die orthopädischen Eigenschaften der Hundebetten. Das gilt auch für den edlen Hundekorb Paddy Style. Er eignet sich nicht nur für gesunde Vierbeiner, sondern auch für ältere oder erkrankte Hunde, die unter Beschwerden wie HD leiden. Durch den hohen Rand fühlen sich die Hunde geschützt, was sich positiv auf das Schlafverhalten auswirkt. Der Hundekorb Paddy wird in der DoggyBed-Manufaktur unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse aus der Tiermedizin zu 100% in Deutschland produziert. Du erhältst somit ein qualitativ hochwertiges Produkt, auf das du und dein Hund vertrauen können. Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie. Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet. Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich. Kontakt

