Startseite Wir löschen für Sie in Erfurt das, was andere nicht sehen dürfen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-02-03 17:22. Sichern Sie Ihre Daten mit unserer zuverlässigen Datenträgervernichtung in Erfurt. Kontaktieren Sie uns für einen schnellen Termin und befreien Sie Ihr Unternehmen von Datenschutzrisiken. Wir sind ein Fachbetrieb für die Festplattenvernichtung in Erfurt und bieten Ihnen gerne unsere Dienste an. Mit unserer Datenträgervernichtung in Erfurt können Sies sich die Datenlöschung ein wenig leichter machen. Denn wir sorgen dafür, dass die Daten auf Ihrer Festplatte nicht mehr lesbar sind und die Festplatte nach der Löschung auch gleich entsorgt wird. Genauer gesagt, machen wir Ihren Datenspeicher unbrauchbar, was extrem wichtig ist. Immerhin soll niemand an die Kunden- und Patientendaten oder auch weitere Daten gelangen. Wenden Sie sich an unseren Fachbetrieb, wenn Sie Ihre alte Hardware fachgerecht entsorgen möchten und sich von Daten trennen müssen, die sicher vor Datenmissbrauch sein sollen. Bei uns sind sensible Daten in guten Händen. Wir gehen nach DIN 66399 vor, können somit alle Anforderungen der DSGVO erfüllen und setzen dafür moderne Geräte ein. Es ist immer wichtig, den Datenschutz ernst zu nehmen und dadurch hohe Bußgelder zu vermeiden. Wir werden Sie gerne davor schützen, sprechen Sie uns an! Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserer Festplattenvernichtung in Erfurt und wir stehen Ihnen schnell zur Verfügung. Falls Sie vorab die Preise erfahren möchten oder noch Fragen haben, können Sie uns ebenfalls kontaktieren. Ansonsten stehen wir Ihnen für eine Terminvereinbarung zur Seite, damit Sie ein Problem weniger haben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Die Firma "PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

