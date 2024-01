Startseite Brief an die NDS-Parlamentspräsidentin zum Artikel 97 Grundgesetz Pressetext verfasst von Pirat3002 am Mi, 2024-01-31 16:35. Am 18. Januar 2024 äußerte sich die NDS-Parlamentspräsidentin Frau Hanna Naber zur Aufsicht des NDS-Parlaments gegenüber der Landesregierung und diese wiederum über die Generalstaastanwaltschaften in Celle und Oldenburg. Die Poliik scheint es nicht zum ersten Male zu lieben, alle rechtliche Veranwortung auf den Art. 97 GG zu schieben. Der Artikel 97 GG bricht schon völlig zusammen, wenn dem Bürger es verwehrt ist eine Rechtsbratung noch einen Anwalt an seiner Seite zu haben. Dieses Beides ist fast unmöglich, wenn dabei hohe Staats- und Justizbemate unter dringendem Verdacht stehen, an Vergehen und Verbrechen mit verheerenden finanziellen Schäden beteiligt gewesen zu sein. Das Ganze wird dann noch problematischer, wenn die hohe Poltik als Mitwisser davon weiss. Persönlich vorzulegen!

27. Januar 2024

Nur per Fax: 0511 3030 - 2806 An die Präsidentin im

Niedersächsischen Landtag

Frau Hanna Naber

Hannah-Arendt-Platz 1

30159 Hannover Ihr Zeichen: II/721-00596/99/19 – Schreiben vom 18. Januar 2024 Teile einer staatskriminellen Vereinigung in der Niedersächsischen Justiz, i.V. mit höchster politischer Duldung der Niedersächsischen Landesregierungen sowie des Niedersächsischen Parlaments, seit 1988. Sehr geehrte Frau Präsidentin, dass in Ihrem Namen und Auftrag gefertigte Schreibe eines Herrn xxxxxx, weist der Unterzeichner als völlig verdummend zurück. Vorsätzliche und bandenmäßige Staatskriminalität definiert der Unterzeichner in der Form, wenn Staatsanwälte und Richter über mehr als drei Jahrzehnte versuchen amtliche Fehler sowie Straftaten im Amt, von Staats- und Justizbeamten zu vertuschen. Lügen in einem Gerichtsverfahren darf nur der Beschuldigte, alle anderen Beteiligten und wie Staatsanwälte, deren Zeugen sowie auch Richter, haben sich zwingend an die Wahrheit zu halten. Zu dieser einfachen Feststellung muss niemand Jura studiert haben. Über die Straf- und die Zivilprozessordnung sowie das Strafgesetzbuch und Bürgerliche Gesetzbuch, brauche ich Sie wohl nicht aufzuklären. Wer vor Gericht als Staatsanwalt lügt, dessen Zeugen lügen und zusätzlich unter dem dringenden Verdacht stehen dazu völlig entlastende Beweismaterialien unterschlagen zu haben, begeht ein Vergehen, wenn nicht sogar ein Verbrechen. Wenn zwei Richter sich gemäß Art. 97 GG dazu entscheiden, den Beschuldigten nicht persönlich anhören zu wollen, gleitet eine solche richterliche Entscheidung in die strafrechtliche Verfolgung Unschuldiger. Alle Staatsanwälte und Richter in der Nachfolge und die dann solche unangreifbaren Vergehen und Verbrechen suchen durch Beugung der Verfahrensordnung im Amt strafzuvereiteln, machen sich zumindest der Beihilfe durch Unterlassen mitschuldig. Mitschuldig machen sich auch die Politiker im Parlament und die solche strafbaren Handlungen wissentlich durch Rückweisung/Missachtung von Beschwerden und Petitionen gedeckt haben. Die Unabhängigkeit gemäß Art. 97 GG eines Richters endet dort, wenn mit seinem richterlichen Handeln vorgenannte Straftaten von Staats- und Justizbeamten im Amt strafvereitelt werden. Der Ministerpräsident und wenn nicht sogar der Justizminister, sind gegenüber dem Generalstaatsanwalt weisungsberechtigt. Verweigern sich beide führenden Amtspersonen in der Landesregierung, so leisten diese zumindest ebenso Beihilfe durch Unterlassen - § 13 StGB mit § 258a StGB. Sind an solcher strafbaren Handlung mehr wie zwei Amtspersonen beteiligt, käme der § 129 Abs. 1 StGB hinzu. Der Richter ist gemäß Art. 3 Abs. 1 GG mit Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 6 der EMRK an Recht und Gesetz gebunden. Die vorsätzliche Verweigerung der Rechtschutzgleichheit in einem Verfahren, eben um verbrecherische ungesühnte Straftaten im Amt zu vertuschen, ist bereits eine vorsätzliche Beugung des

Rechts, strafbar gemäß § 339 StGB. Der Artikel 97 GG löst niemals den Artikel 3 Abs. 1 GG für einen beschuldigten Richter auf. Wie der BGH schon oft in der Vergangenheit entschieden hat, können auch Staatsanwälte nach § 339 StGB strafrechtlich verfolgt werden. Wenn Staatsanwälte aus Dummheit, Faulheit, Bequemlichkeit oder sogar in krimineller Absicht, über Jahrzehnte hinweg Straftäter mit ergaunertem Vermögen (Portokasse von 100.000 EURO) laufen lassen, dann kommt es irgendwann zum Crash, oder wie es Rechtsanwalt Paul Vogel in 2013 in Bezug auf die NRW-Justiz nannte, zum rechtlichen Generalangriff. Dass der bekannte Richter Thomas Fischer am 2. Senat beim Bundesgerichtshof die Urkundenfälschungen der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg sowie der Generalbundesanwaltschaft zu den Az. 2 AR 217/15 mit Az. 2 ARs 283/15 deckelte und damit einen Unschuldigen hat strafrechtlich verfolgen lassen, ist der Offenbarungseid für den Rechtsstaat. Zu diesen politischen Mitwissern zählte unter anderem auch der Fachaufsichtsführende Bundesjustizminister Herr Heiko Maas. Auch der Bundesminister Schäuble ist zusammen mit der damaligen Bundesjustizministerin Frau Leutheusser-Schnarrenberger in Sachen Strafvereitelung im Amt nach § 369/370 AO mit § 53 StGB sowie § 258a StGB informiert worden. Namen wie Christian Lindner oder auch Armin Laschet, befinden sich auf einer Namensliste als politische Mitwisser im Zusammenhang mit § 142 PatG mit § 258a StGB sowie § 129 Abs. 1 StGB. Nicht zu vergessen wären die vielen Ministerpräsidenten der strafrechtlich beteiligten Bundesländer. Der Politik und nicht nur in Niedersachsen, hätte schon längt das Rote Licht für die unter dringenden Verdacht stehenden Staats- und Justizbeamten angehen müssen, wenn seit 2012 zirka hundert Anwälte (21 allein beim BGH) Mandate für den Unterzeichner verweigerten oder ein Mandat im Verfahren niederlegten. Unfähigkeit oder auch Kriminalität von Staats- und Justizbeamten haben 1997 das mehrfach patentierte Klima- und Umweltschutzprojekt xxxxxx im Investitionswert von 22 Millionen D-Mark zerstört. Hinzukommend wurden seit 2006 ein Investor um 40 Millionen Dollar und dann in der Folge 2009/2009 ausländische Börsenanleger in einer noch unbekannten finanziellen Höhe betrogen. Obenauf zur Vertuschung und in krimineller Absicht durch staatlichen Prozessbetrug und Anderes, dem Unterzeichner in 2002/2003 seine Teilnahme am Steuerecht entzogen. Im Gegensatz zu den Deutschen Ministerpräsidenten haben die in 2008-2012 beteiligten US-Gouverneure innerhalb von 24 Stunden reagiert. Seit Ihrem Eintritt in das NDS-Parlament in 2017, wurden dem NDS-Parlament 10 Beschwerden übermittelt. Bisher ist in Sachen rechtlicher Aufklärung und Wiedergutmachung NICHTS passiert. Im Gegenteil, durch fortführende Vertuschungen bei den Gerichten vergrößert sich der verheerende finanzielle Schaden immer höher. Der Unterzeichner kann dem Niedersächsischen Parlament nur empfehlen, umgehend einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Sollte es jemals öffentlich werden, was sich Staatsanwälte sowie Richter zu Lasten und nicht nur des Unterzeichners an staatlichem Unrecht und finanziellen Schäden geleistet haben, dann mag der liebe Gott den beteiligten Tätern in Amt Würden beistehen. Mit freundlichen Grüßen xxxxxx

Ehemaliger politischer Häftling der Zuchthäuser Cottbus/Brandenburg 1977/1978

Mitglied im Verein gegen Rechtsmissbrauch eV.

Mitglied im Menschenrechtszentrum Cottbus eV. CC : Fraktionen im NDS-Landtag

Frau Evelyn Zupke, SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag Über Pirat3002 Komplettes Benutzerprofil betrachten