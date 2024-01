Startseite Das Genossenschaftsmodell für die Straße - CEHATROL Technology eG/Kfz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-31 16:26. Autohaus Franz - Das besondere Autohaus für unsere Mitglieder Berlin, den 31.01.2024 - Wir bringen das Genossenschaftsmodell auf die Straße - CEHATROL Technology eG/Kfz Eine tolle Nachricht für alle Mitglieder der Genossenschaft! Das Kfz-Programm für Mitglieder wurde kurzfristig reaktiviert. Die CEHATROL Technology eG ist nun mit dem Autohaus Franz in der Lage, das Kfz-Programm wieder anzubieten. Das Programm bietet Mitgliedern der CEHATROL Technology eG die Möglichkeit, Fahrzeuge des Autohauses Franz zu Sonderkonditionen an. Das Autohaus Franz, Geschäftsführung Antonio Pacifico, ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner mit einem großen Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen. Es ist nicht nur ein Händler für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, sondern auch ein Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Das Autohaus Franz bietet seit vielen Jahren in Remscheid seinen Kunden eine Reihe von Vorteilen, die es von anderen Autohäusern abheben. Genossenschaftliche Mitglieder profitieren an den Änderungen im Rahmen der Reaktivierung des Kfz-Programms. Starke Vorteile nur für Mitglieder! -Autos aus Bestand: Mitglieder können nun aus einer Auswahl an Fahrzeugen aus dem Bestand des Autohauses Franz wählen. Diese Fahrzeuge sind maximal 3 Jahre alt und haben maximal 30.000 km Laufleistung. -Direkt verfügbar: Fahrzeuge aus Bestand sind in der Regel sofort verfügbar und müssen nicht bestellt werden. -Mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten: Kunden haben nun mehr Flexibilität bei der Auswahl ihres Fahrzeugs. Sie können aus einer größeren Auswahl an Fahrzeugen wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. -Flexibilität: Mitglieder haben ebenso die Möglichkeit, zwischen LEASING, FINANZIERUNG und KAUF im Autohaus zu wählen. -Sicherheit: Die Verlängerungsgarantie bietet Sicherheit für den Fall, dass ein Fahrzeug während der Laufzeit einen Schaden erleidet. Mitglieder erhalten bei Wartungs- und Inspektionen einen bevorzugten Service. Dies beinhaltet unter anderem: Kostenlose Pannenhilfe rund um die Uhr! Oder, Unterstützung bei allen Wartungs- und Inspektionen gemäß den Herstellervorgaben. Wenn Mitglieder einen bestimmten Fahrzeugtyp oder eine bestimmte Marke suchen, können Sie dies in Ihrer Anfrage an das Autohaus Franz angeben. Das Autohaus Franz wird dann prüfen, ob das gewünschte Fahrzeug beschafft werden kann. Denn die Verfügbarkeit von Fahrzeugen je nach Marke und Modell kann variieren. Einblick ins Autohaus Franz: https://autohausfranz.de/team/ Um ein Fahrzeug zu nutzen, besteht die persönliche Kontaktmöglichkeit über Mario Paul oder das Autohaus Franz unter Angabe der Mitgliedsnummer. Die kostengünstige und nachhaltige Alternative zum klassischen Autokauf oder -leasing können nur Mitglieder nutzen. Noch keine Mitgliedschaft? Mitglied werden und Vorteile abholen bei CEHATROL Technology eG. CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

http://www.cehatrol.com