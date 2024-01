Startseite Ideale Aufbewahrungslösung für Ihre Instrumente Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-31 16:08. Gitarrenhalter Unser Gitarrenhalter in elegantem Schwarz ist die perfekte Lösung, um Ihre wertvollen Instrumente sicher und stilvoll aufzubewahren. Diese Halterung eignet sich für Gitarren, Bässe, Ukulelen und andere Instrumente und bietet Ihnen eine zuverlässige und schonende Aufbewahrungsmöglichkeit. Die extra weiche Polsterung des Halters schützt Ihr Instrument vor Kratzern und Beschädigungen, während es sicher an der Wand hängt. Dank der justierbaren Funktion können Sie den Halter auf die perfekte Breite einstellen, um Ihr Instrument optimal zu präsentieren. Mit einer Größe von 12cm x 8cm passt dieser Gitarrenhalter problemlos in jeden Raum. Die mitgelieferte Schraubvorrichtung ermöglicht eine einfache und sichere Montage an der Wand. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie sofort mit der Installation beginnen können. - Schwarzer Gitarrenhalter für Gitarren, Bässe, Ukulelen und mehr

- Extra weiche Polsterung zum Schutz Ihres Instruments

- Justierbare Breite für die optimale Präsentation

- Kompakte Größe von 12cm x 8cm

- Inklusive Schraubvorrichtung und Schrauben Everhomely® Gitarrenhalter schwarz - Wandhalterung & Halterung für Wand - Instrumente wie Gitarre - Wandhalter --->> JETZT KAUFEN (https://tk-gruppe.com/products/gitarrenhalter-schwarz-wandhalterung-halt...) Unser schwarzer Gitarrenhalter bietet die ideale Aufbewahrungslösung für Ihre Instrumente. Die extra weiche Polsterung und die justierbare Breite sorgen für sicheren Schutz und eine ansprechende Präsentation. Mit einer kompakten Größe von 12cm x 8cm und den mitgelieferten Schrauben ist die Montage einfach und bequem. Schützen Sie Ihre wertvollen Instrumente und verleihen Sie Ihrem Raum gleichzeitig eine stilvolle Note mit unserem Gitarrenhalter. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

