Die Erfolgsgeschichte live erleben: Whisky.de, microtech und Oxid machen ihr einzigartiges Erfolgsmodell erlebbar

Am Mittwoch, 07.02.2024, findet in Iffeldorf in Bayern ein Success Story-Event mit microtech, Whisky.de und OXID statt. Bei der Veranstaltung gibt es nicht nur spannende themenbezogene Vorträge, sondern die Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Symbiose der Unternehmen wird in den Fokus gerückt. Denn ob ERP, nahtlose Anbindungen von Shopsystemen, Logistik und Versand-Prozesse – alles sind wichtige Erfolgsfaktoren für das Wachstum von Whisky.de.

Hargesheim 31.01.2024 – Whisky.de GmbH & Co. KG, der älteste und bekannteste Whisky-Online-Händler im deutschsprachigen Raum, hat seine beeindruckende Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren vor allem der leistungsstarken microtech-Software zu verdanken. 1993 von Geschäftsführerin Theresia Lüning und ihrem Mann Horst gegründet, konnte sich das Unternehmen durch seinen schnellen Kundenservice, sein umfangreiches Produktangebot sowie attraktive Preise schnell einen Namen machen. Heute erwirtschaftet der familiengeführte Online-Shop mit Sitz in Deutschland einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich und zählt mehr als 600.000 Kunden weltweit.

Ein wesentlicher Beitrag zum Unternehmenserfolg kommt dabei von der ERP-Software des erfahrenen Herstellers microtech. Benedikt Lüning, der das Unternehmen erfolgreich in der zweiten Generation führt, erklärt stolz die Vorteile des eingesetzten Systems: „Dank der präzisen Darstellung aller Produkte bis ins kleinste Detail können wir unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis bieten". Darüber hinaus laufen etwa 80 Prozent aller Aufträge vollautomatisiert ab; angefangen bei einer Bestellung über den Online-Shop bis hin zur Übergabe an den Logistik-Dienstleister wird jeder Schritt effizient gesteuert. Auch für eine erstklassige Betreuung ihrer Kundschaft setzt Whisky.de auf die CRM-Funktionen des microtech-ERP-Systems. „Unsere Mitarbeiter haben dank der Software stets alle relevanten Informationen im Blick und können so einen herausragenden Kundenservice gewährleisten“, betont Lüning.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die nahtlose Anbindung der Warenwirtschaft mit dem Shopsystem OXID. Diese ermöglicht eine effiziente Verarbeitung der Bestellungen, was insbesondere bei einem jährlichen Versandvolumen von rund 900.000 Artikeln in über 200.000 Paketen entscheidend ist. Aktuell gehen die Pakete vor allem nach Deutschland und Österreich.

Mit Benedikt Lüning hat Whisky.de auch den Schritt in weitere EU-Märkte erfolgreich gemeistert. „Die Herausforderungen bezüglich Verbrauchssteuern konnten wir durch das ERP-System von microtech optimal bewältigen“, erklärt Maximilian Hecht, Leiter IT- und Finanzbuchhaltung des Unternehmens. Dank spezieller Selektionsfelder sowie eigener Auswertungen können sämtliche Alkoholmengen für den Zoll lückenlos dokumentiert werden. „So kann jederzeit transparent nachgewiesen werden, welche besteuerte Ware sich wo befindet“, so Hecht weiter. Zudem unterstützt die microtech-Software Whisky.de bei der Umsatzsteuerabwicklung innerhalb Europas, was ein wichtiger Faktor für ihre erfolgreiche Expansion auf internationale Märkte ist.

Schon früh erkannte Horst Lüning, bereits seit Unternehmensgründung verantwortlich für die EDV bei Whisky.de, das Potenzial der microtech-Lösungen. „Durch unsere Entscheidung zur Einführung dieser innovativen Warenwirtschaftssoftware haben wir uns nicht nur viel Zeit erspart, sondern auch unseren Workflow optimiert“, berichtet er rückblickend. Anfangs wurde das Shopsystem xt:Commerce genutzt, doch mittlerweile hat sich Whisky.de für die skalierbare Lösung von OXID entschieden. „Selbst bei einem hohen Auftragsvolumen von bis zu 4.000 Bestellungen an einzelnen Tagen wächst Oxid mit uns problemlos“, freut sich Lüning über die Flexibilität des Systems.

Whisky.de setzt weiterhin auf eine hochvernetzte Prozesskette und perfekt abgestimmte Module der microtech-Software, um auch zukünftig den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können. Die Erfolgsgeschichte geht zuverlässig in die nächste Runde.

Wer die Protagonisten des erfolgreichen Zusammenspiels live erleben möchten, kann dies beim Success Story-Event whisky.de am Mittwoch, 07.02.2024, in Iffeldorf in Bayern tun. Aber Achtung: Die Teilnahme ist begrenzt. Informationen und Anmeldung unter: https://media.oxid-esales.com/veranstaltung-microtech

