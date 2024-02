Startseite Jojo-Effekt ade: Mit My Weight die Ziele dieses Jahr erreichen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-31 10:37. Das neue Jahr startet oft mit dem festen Vorsatz, Gewicht zu verlieren. Viele Menschen greifen dabei zu Crashdiäten und strengen Ernährungsumstellungen, die jedoch nicht nur schwer durchzuhalten sind, sondern auch oft im gefürchteten Jojo-Effekt enden. My Weight, Vorreiter im Bereich innovativer Gewichtsmanagement-Lösungen, setzt dabei auf einen neuen Ansatz, der nicht nur ermutigt, sondern auch langfristigen Erfolg verspricht. Verboten war gestern - Langfristige Gesundheit mit sanfter Umstellung Statt auf Verbote zu setzen, ist eine sanfte Ernährungsumstellung der Schlüssel. Diese sollte nicht nur zu den individuellen Zielen, sondern vor allem zum eigenen Alltag passen. Die Anpassungsfähigkeit ermöglicht es, langfristig gesunde Gewohnheiten zu etablieren und somit den Jojo-Effekt zu umgehen. Zeit für Veränderung: Der Magenballon als Unterstützung Eine effektive Methode, um nachhaltig abzunehmen, ist der Magenballon von My Weight. Begleitet von einem erfahrenen Weight-Buddy®, wird nicht nur eine alltagstaugliche Ernährung festgelegt, sondern auch auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen. Der Magenballon hilft dabei, kleinere Portionen zu genießen und regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten. Keine Verbote, nur die richtige Dosierung Im Gegensatz zu herkömmlichen Diäten setzt das Konzept des Magenballons nicht auf Verbote, sondern auf die richtige Dosierung. Das Motto lautet: Die Dosis macht das Gift. Durch diese positive Herangehensweise entsteht kein Heißhunger auf Verbotenes, was den Erfolg der Gewichtsreduktion unterstützt. Die Kraft der Gemeinschaft: Weight-Buddy® als Motivationsquelle Besonders wichtig ist die Nachsorge durch den Weight-Buddy®. In den entscheidenden Momenten erinnert er an die gesteckten Ziele, stärkt die Motivation und bietet Unterstützung bei den Herausforderungen des Abnehmprozesses. Gemeinsam wird der Weg zum Wunschgewicht positiv gestaltet. Langfristiger Erfolg durch das My Weight-Konzept Das My Weight-Konzept verfolgt nicht den Ansatz einer schnellen Blitzdiät, sondern begleitet den Patienten über 6 bzw. 12 Monate. In dieser Zeit können sich gesunde Routinen entwickeln und festigen. Die langfristige Perspektive sorgt dafür, dass nicht nur das ursprüngliche Gewicht erreicht wird, sondern auch ein Jojo-Effekt vermieden wird. Gemeinsam können wir dieses Jahr zu einem Zeitraum positiver Veränderungen und nachhaltiger Erfolge auf dem Weg zum individuellen Wunschgewicht machen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://my-weigh.de/ My Weight hat sich als renommiertes Unternehmen auf Gewichtsmanagement und die langfristige Überwindung von Übergewicht spezialisiert. Als verlässlicher Partner unterstützt My Weight Menschen dabei, erfolgreich und nachhaltig Gewicht zu verlieren, um die Kontrolle über ihre körperliche Gesundheit zurückzugewinnen. Das breite Spektrum an innovativen Behandlungsverfahren, wie der Magenballon für 6 Monate, der Spatz Magenballon für 12 Monate, das Magenband und das Endomina® Verfahren (Endoskopischer Schlauchmagen) zur dauerhaften Magenverkleinerung, ermöglicht es dem Unternehmen, individuelle Lösungen anzubieten. Das erfahrene Expertenteam von My Weight begleitet Patienten kontinuierlich bei der Umsetzung ihrer Gewichtsziele und unterstützt sie dabei, eine neue, gesunde Essroutine zu entwickeln. Mit über 20 Standorten in Deutschland und der Schweiz bietet My Weight mit qualifizierten Medizinern eine individuelle Begleitung im erfolgreichen Abnehmprozess. Patienten profitieren von einer engmaschigen Betreuung, Flexibilität und einem hohen Maß an Sicherheit. My Weight verfolgt einen umfassenden Ansatz, um das Abnehmen zu einer bewussten und angenehmen Erfahrung zu gestalten. Die einzigartige Nachsorge inklusive des Weight-Buddy®, der die Patienten während ihrer gesamten Reise unterstützt, macht My Weight zur Innovation im Bereich des nachhaltigen Gewichtsmanagements. Kontakt

