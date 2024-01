Startseite Positive DLE-Prozesstests führen zur Auswahl von Adsorbentien für die Pilotanlage Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-30 16:53. CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, meldet die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Testarbeiten zur direkten Lithiumextraktion (DLE). Die positiven Ergebnisse waren ausschlaggebend für die Auswahl und Bestellung des Lithiumadsorptionsmittels, das in der Pilotanlage des Unternehmens verwendet werden soll. Die Anlage wurde im F&E-Zentrum des Unternehmens in Copiapó fertiggestellt und wird derzeit in Betrieb genommen und getestet. Highlights der DLE-Prozessarbeiten: - Umfangreiche Arbeiten zur direkten Lithiumextraktion (DLE) im Jahr 2023, um den Prozess zu optimieren

- Die Fortschritte bei den Prozessarbeiten haben nun zur Auswahl des Adsorptionsmittels von Xián Lanshen New Material Technology (Lanshen) als bevorzugtes Adsorptionsmittel für die Pilotanlage des Unternehmens geführt

- Kürzlich abgeschlossene Mehrzyklustests mit Laguna Verde-Sole ergaben sehr positive Ergebnisse für die wichtigsten DLE-Kennzahlen: Adsorptionskapazität, Lithium-Rückgewinnungsraten und Eluatzusammensetzung

- Diese Ergebnisse werden ohne pH-Einstellung bei der Vorbehandlung oder Erhitzung der Sole oder des Eluats erzielt, wobei destilliertes Wasser für die Desorption verwendet wird. Process Test Result Comment

Pre-treatment Filtering only No pH adjustment required

Adsorption recovery rate >95%

Desorption recovery rate >95%

Lithium Loading Capacity 3.5g Li per kg Target is 4.6g Li per kg

Eluate Composition

Li Concentration Factor >3X

Na www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73421/2024_01_03_PositiveDLE... * Adsorptionsmittel und Harz sind im DLE-Sektor austauschbare Begriffe.

Abbildung 1: Ein Versuch im Labormaßstab an einer Lanshen-Karussellanlage (Santiago, Chile) Auswahl des Adsorptionsmittels für die Pilotanlage DLE-Prozesstests liefern Daten zu den wichtigsten Leistungskennzahlen für ein DLE-Adsorptionsmittel: Adsorptions- und Desorptionswiedergewinnungsraten, Lithiumbeladungskapazität, die Zusammensetzung des Eluats, die auf der Selektivität für Lithium gegenüber anderen Ionen basiert, sowie Wasserverbrauch und Haltbarkeit des Adsorptionsmittels. Die Prozessversuche des Unternehmens im Jahr 2023 führten zur Auswahl eines von Lanshen gelieferten Adsorptionsmittels für die Tests in der Pilotanlage. Lanshen ist einer der größten Anbieter von DLE-Adsorptionsmitteln in China mit einer Produktionskapazität von 8.000 m3 Lithium-Adsorptionsmitteln. Zu den Hauptaktionären von Lanshen gehören Softbank, Minmetals und CICC Capital. Für den nordamerikanischen und europäischen Markt hat Lanshen eine Exklusivvereinbarung mit Koch abgeschlossen, wonach das Adsorptionsmittel von Lanshen im Li-Pro-DLE-Verfahren von Koch verwendet wird. Koch Industries ist das zweitgrößte private Unternehmen in den USA mit einem Jahresumsatz von 125 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Lanshen engagiert sich stark in Chile, wo das Unternehmen eine Testanlage und eine Pilotanlage in Santiago unterhält, was die Zusammenarbeit erleichtert hat. Die Lanshen-Pilotanlage umfasst alle Prozesseinheiten von DLE bis zur Lithiumkarbonatproduktion. Im Oktober 2023 besuchte CleanTech Lithium die in Betrieb befindliche kommerzielle DLE-Anlage von Lanshen in China, die eine beeindruckende Betriebsleistung bei der Gewinnung von Lithium direkt aus Rohsole erzielt hat. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73421/2024_01_03_PositiveDLE... Abbildung 2: Lanshen Pilot Unit in Santiago

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73421/2024_01_03_PositiveDLE... Abbildung 3: Lanshen Commercial DLE Unit in China Positive Ergebnisse aus kürzlich abgeschlossenen Versuchen Das Unternehmen hat zehn Versuche in den Test- und Pilotanlagen von Lanshen in Santiago abgeschlossen. Die Ergebnisse des jüngsten Versuchs sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Parameter wie die Durchflussraten der Zufuhrsole werden noch optimiert, und bestimmte Ergebnisse wie die Lithium-Beladungskapazität werden voraussichtlich weiter steigen. Das Unternehmen sieht die Ergebnisse als sehr positiv an, und die Leistung des Lanshen-Adsorptionsmittels war anderen getesteten Adsorbentien überlegen. Außerdem ist keine pH-Einstellung zur Vorbehandlung der Sole durch Zugabe einer Säure oder Base erforderlich, und die Sole und das Elutionsmittel müssen nicht auf eine hohe Temperatur erhitzt werden, wie es bei einer Reihe von Adsorptionsmitteln anderer Anbieter der Fall ist. Die Erwärmung der Sole und des Elutionsmittels verbessert zwar die Kinetik und damit die Leistung des Adsorptionsmittels, doch müssen bei der Verwendung eines solchen Absorptionsmittels die zusätzlichen Investitions- und Betriebskosten für die Erwärmung des großen Volumens der zugeführten Sole und des Elutionsmittels abgewogen werden. Wie bei anderen Adsorptionsmitteln auf der Basis von Aluminiumoxidhydroxid wird Wasser als Desorptionselutionsmittel verwendet, im Gegensatz zu sauren Elutionsmitteln, die in einigen anderen DLE-Verfahren eingesetzt werden. Process Test Result Comment

Pre-treatment Filtering only No pH adjustment required

Adsorption recovery rate >95%

Desorption recovery rate >95%

Lithium Loading Capacity 3.5g Li per kg Target is 4.6g Li per kg

Eluate Composition

Li Concentration Factor >3X

Na www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73421/2024_01_03_PositiveDLE... Abbildung 4: Die Pilotanlage von CTL im F&E-Zentrum des Unternehmens in Copaipó. Die blauen Säulen (ca. 2,5 Meter hoch x 30) sind mit Lanshen-Harz gefüllt. Die grünen Biokunststoffbehälter auf der rechten Seite werden die Kolonnen mit Sole aus Laguna Verde speisen. Abbildung 5: Puritech-Techniker während der Bauphase vor Ort - Ende Dezember 2023

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73421/2024_01_03_PositiveDLE... Abbildung 5: Puritech-Techniker während der Bauphase vor Ort - Ende Dezember 2023 Glossar der Begriffe Term Abbreviation

Total Organic Carbon TOC

Total Dissolved Solids TDS

Sodium Na

Reverse Osmosis RO

Forward Osmosis FO

Nanofiltration NF Kompetente Personen Die folgende Fachkraft handelt als qualifizierte Person gemäß der Definition in der AIM-Notiz für Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen (Juni 2009) und dem JORC-Code (2012): Marcelo Bravo: Chemieingenieur (Universidad Católica del Norte), hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften mit Schwerpunkt Mineralienverarbeitung, Universidad de Antofagasta. Derzeit arbeitet er als Senior Process Consulting Engineer bei der Firma Ad-Infinitum. Herr Bravo verfügt über einschlägige Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Kalium-, Lithiumkarbonat- und Solar-Evapo-Konzentrationsprozessen in Chile, Argentinien und Bolivien. Herr Bravo, der die Informationen in den Kapiteln, die sich auf sein Fachwissen beziehen, in dieser Bekanntmachung geprüft und genehmigt hat, ist unter der Nummer 412 im öffentlichen Register für kompetente Personen für Bergbau-Ressourcen und -Reserven gemäß dem Gesetz für kompetente Personen und dessen Vorschriften in Chile eingetragen. Herr Bravo verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die metallurgischen Tests und die Art der anschließenden Verarbeitung der geförderten Solen sowie die durchgeführte Tätigkeit, um als kompetente Person gemäß der Definition des JORC-Codes zu gelten. Herr Bravo ist damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden. Die in dieser Bekanntmachung mitgeteilten Informationen gelten als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gelten diese Insider-Informationen nun als öffentlich zugänglich. Die Person, die die Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Namen des Unternehmens veranlasst hat, war Gordon Stein, Direktor und CFO. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: CleanTech Lithium PLC

ISIN: JE00BPCP3Z37 Aldo Boitano/Gordon Stein

Jersey office: +44 (0) 1534 668 321

Chile office: +562-32239222

Or via Celicourt Celicourt

+44 (0) 20 8434 2754

Felicity Winkles/Philip Dennis/Ali AlQahtani

cleantech@celicourt.uk Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

+49 69 1532 5857 Harbor Access - North America

Jonathan Paterson/Lisa Micali

+1 475 477 9401 Porter Novelli - Chile

+569 95348744

Ernesto@publicoporternovelli.cl Beaumont Cornish Limited

(Nominated Adviser)

Roland Cornish/Asia Szusciak

+44 (0) 207 628 3396 Fox-Davies Capital Limited

(Joint Broker)

Daniel Fox-Davies

+44 (0) 20 3884 8450

daniel@fox-davies.com Canaccord Genuity Limited

(Joint Broker)

James Asensio

+44 (0) 207 523 4680 Beaumont Cornish Limited ("Beaumont Cornish") ist der benannte Berater des Unternehmens und wird von der FCA zugelassen und reguliert. Die Verantwortlichkeiten von Beaumont Cornish als benannter Berater des Unternehmens, einschließlich der Verantwortung, das Unternehmen hinsichtlich seiner Verantwortlichkeiten gemäß den AIM Rules for Companies und den AIM Rules for Nominated Advisers zu beraten und anzuleiten, sind ausschließlich der London Stock Exchange geschuldet. Beaumont Cornish handelt nicht für andere Personen und ist ihnen gegenüber weder für den Schutz der Kunden von Beaumont Cornish noch für deren Beratung in Bezug auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen vorgeschlagenen Vereinbarungen oder die darin erwähnten Angelegenheiten verantwortlich. Fußnoten CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 erhebliche Mengen an Lithium in Batteriequalität zu produzieren, und zwar nahezu ohne Kohlenstoffemissionen und mit geringen Umweltauswirkungen, um dem EU-Elektrofahrzeugmarkt eine umweltfreundliche Lithiumlösung anzubieten. CleanTech Lithium verfügt über zwei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde und Francisco Basin -, die im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, liegen. Sie befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Die Projekte haben direkten Zugang zu einer ausgezeichneten Infrastruktur und erneuerbarer Energie. CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird. Für die Übersetzung dieses Auszugs der englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung inklusive Bildmaterial nachfolgend einsehen: www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/dle-process-test-work-adsor... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CleanTech Lithium PLC

Aldo Boitano

de Carteret House, 7 Castle Street

JE2 3BT St Helier, Jersey

Großbritanien email : info@ctlithium.com Pressekontakt: CleanTech Lithium PLC

Aldo Boitano

de Carteret House, 7 Castle Street

JE2 3BT St Helier, Jersey email : info@ctlithium.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten