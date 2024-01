Startseite Resilienz: Schlüssel zu Krisenstärke und Unternehmenserfolg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 14:09. Der im Dezember 2023 bei GRIN erschienene Sammelband "Krisen dank Resilienz bewältigen. Faktoren, Merkmale und Entstehung von Resilienz und ihre Bedeutung für das Risikomanagement" (https://www.grin.com/document/1431821) vereint drei wissenschaftliche Einzelpublikationen zu einem gesamtumfassenden Überblick über Resilienz- und Risikofaktoren bis zu Resilienzmanagement in Abgrenzung zu weiteren Managementkonzepten. Das Thema besitzt aufgrund globaler Herausforderungen, dem steigenden Interesse an psychischer Gesundheit und persönlicher Entwicklung und dem Wandel der Arbeitswelt größte Aktualität. Der Sammelband beleuchtet die Frage, wie Menschen und Organisationen schwere Lebens- und Geschäftsereignisse erfolgreich bewältigen. Krisenvorsorge ist ein höchst aktuelles Thema unserer Zeit. Durch den Vergleich von Resilienzfaktoren und salutogenetischen Aspekten liefert der Band praktische Erkenntnisse und Strategien, um diese Herausforderungen zu meistern. Der aktuelle Forschungsstand zur Resilienz wird dargelegt, wofür Erkenntnisse aus der psychologischen und pädagogischen Resilienzforschung herangezogen werden. Was sind Merkmale resilienter Personen? Wie kann Resilienz Menschen in Krisen helfen, diese zu überstehen? Wie lässt sich Resilienz fördern? Außerdem beleuchtet die Publikation das Resilienzmanagement in Unternehmen, besonders im Kontext von Risikomanagement, Business Kontinuitätsmanagement, sowie Performance und Change Management, um Unternehmensbelastbarkeit und -leistung zu steigern. Resilienz - der Schlüssel zu privatem wie unternehmerischem Erfolg Der Sammelband "Krisen dank Resilienz bewältigen. Faktoren, Merkmale und Entstehung von Resilienz und ihre Bedeutung für das Risikomanagement" richtet sich an alle, die sich sowohl persönlich als auch professionell mit der Entwicklung von Resilienz beschäftigen. Er bietet wertvolle Einblicke für Fachleute aus der Psychologie und Pädagogik, Unternehmensführende und Manager:innen, Studierende, Forschende sowie Coaches und Menschen, die persönliche Krisen bewältigen. Das Werk spricht ein akademisch wie auch praktisch orientiertes, breit gefächertes Publikum an und ist relevant für alle, die sich mit der Stärkung von Resilienz auf persönlicher oder organisatorischer Ebene beschäftigen. Das Buch ist im Dezember 2023 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-98327-5). Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1431821 Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen. GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Kontakt

