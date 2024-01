Startseite Ein perfekte Küchenhelfer für kreative Speisenzubereitung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 12:12. Wellenschneider Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Funktionalität unseres Wellenschneiders, einem unverzichtbaren Küchenhelfer für alle, die Wert auf Präzision und Ästhetik bei der Zubereitung von Speisen legen. Mit einer Klingenbreite von 10 cm, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, garantiert dieser Wellenschneider Langlebigkeit und robuste Performance bei jedem Schnitt. Der ergonomisch gestaltete Gummigriff bietet optimalen Komfort und Rutschfestigkeit, um auch bei längerer Verwendung eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Dieses Gerät ist nicht nur für die Zubereitung von Gemüse hervorragend geeignet, sondern auch für Obst, wodurch es ein vielseitiger Begleiter in jeder Küche ist. Ob Sie knackige Salate, dekorative Beilagen oder fruchtige Snacks vorbereiten, der Wellenschneider erzeugt mit seiner speziellen Klingenform einzigartige und ansprechende Wellenschnitte, die jedes Gericht optisch aufwerten. Seine einfache Reinigung ist ein weiterer Vorteil: Der Wellenschneider ist spülmaschinengeeignet, was die Pflege enorm erleichtert und für eine effiziente Reinigung nach der Benutzung sorgt. Perfekt für Profi-Köche und Hobbyköche gleichermaßen, ist dieser Wellenschneider ein Muss in jeder modernen Küche, um Kreativität und Effizienz in Einklang zu bringen. - Hochwertige Edelstahlklinge: Robust und langlebig mit einer Breite von 10 cm für präzise und gleichmäßige Schnitte.

- Ergonomischer Gummigriff: Sorgt für Komfort und Rutschfestigkeit, auch bei längerem Gebrauch.

- Vielseitig einsetzbar: Ideal für Obst und Gemüse, kreiert attraktive Wellenschnitte für Salate und Beilagen.

- Spülmaschinengeeignet: Einfache und schnelle Reinigung, ideal für den täglichen Gebrauch.

- Ästhetische Präsentation: Verleiht jedem Gericht durch dekorative Wellenschnitte eine besondere Note. Everhomely® Premium Wellenschneider - Gemüseschneider für Kartoffeln, Pommes - aus Edelstahl - Wellenschnittmesser & Riffelmesser & Wellenmesser --->> JETZT KAUFEN (https://tk-gruppe.com/products/tk-gruppe-timo-klingler-premium-wellensch...) Der Wellenschneider/Gemüseschneider mit seiner hochwertigen Edelstahlklinge und einer Breite von 10 cm ist der perfekte Küchenhelfer für kreative und ästhetische Speisenzubereitung. Ausgestattet mit einem ergonomischen Gummigriff, bietet er Komfort und Sicherheit bei jedem Schnitt. Er ist nicht nur für Gemüse, sondern auch für Obst geeignet, wodurch er Vielseitigkeit in jede Küche bringt. Seine Pflegeleichtigkeit dank Spülmaschinentauglichkeit macht ihn zu einem praktischen und unverzichtbaren Werkzeug für Profi- und Hobbyköche gleichermaßen. Mit diesem Wellenschneider wird jedes Gericht zu einem optischen Highlight. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt
TK Gruppe GmbH
T K
Haupstraße 129
69207 Sandhausen
062249233590
https://www.tk-gruppe.com/

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

https://www.tk-gruppe.com/ Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

