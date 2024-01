Startseite Zukunftswerkstatt Summit 2024 in Bonn Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 12:11. Veranstalter amc setzt mit dem Summit den Diskurs um die "Neue Ökonomie der Beschaffung" fort Bonn, 30.01.2024 - Im Rahmen des Zukunftswerkstatt Summits 2024 stellt die amc die wichtigsten Trends und Informationen rund um die Themen Einkauf und Supply Chain vor. Das Event findet am 13. März 2024 in Bonn statt und setzt den Diskurs um die "Neue Ökonomie der Beschaffung" in interaktiven Vortrags- und Workshopformaten fort. Ziel ist, Einkauf & SCM auf dem Weg der Transformation zu begleiten und mit wertvollen Vortragsreihen auf den neusten Stand zu bringen. Medienpartnerin für diese Veranstaltung ist Beschaffung Aktuell. Gemeinsam mit EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen aus dem Mittelstand bietet der ZKW Summit 2024 eine einzigartige Gelegenheit, die Zukunft von Einkauf und Supply Chain Management zu diskutieren. Inmitten des historischen Ambientes der Bonner Godesburg, mit Blick über Rhein und Siebengebirge, ermöglicht das Event erstmals in Präsenz innovative und interaktive Moderations- und Diskussionsmethoden. Die Veranstaltung startet mit kurzen Impulsvorträgen hochkarätiger Experten und Expertinnen zu aktuellen Fokusthemen aus der Einkaufs- oder SCM-Praxis. Diese bilden den Auftakt für Diskussionen in der "Fishbowl" oder im "World Cafe". Die erarbeiteten Zwischenergebnisse werden nach dem Event in mehrstündigen, kostenfreien Online-Workshops vertieft und detailliert. "Die Transformation erfordert einen Paradigmenwechsel im Einkauf", erläutert Andreas Pohle, Gründer und Geschäftsführer bei der amc, und ergänzt: "Die Beschaffung steht vor der Herausforderung, nicht nur bestehende Prozesse zu optimieren, sondern auch neue ressourcenorientierte Formen der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette zu entwickeln. Dazu hoffen wir, mit der Veranstaltung wertvolle Impulse weitergeben zu können." Angesichts von Klimazielen und dem bevorstehenden europäischen Lieferkettengesetz wird der Umbau der Lieferketten 2024 nochmals dringlicher. Das zentrale Thema des Summit fokussiert somit auf die "Neue Ökonomie der Beschaffung". Beim Zukunftswerkstatt Summit werden dann in interaktiven Vorträgen und Workshops innovative Ansätze nachhaltiger und resilienter Beschaffung diskutiert. Professor Dr. Lisa Fröhlich betont die Wichtigkeit des Dialogs: "Die Beschaffung der Zukunft braucht Ko-Kreation und dezentrale Ökosysteme." Die Veranstaltung verspricht aktuelle Forschungsergebnisse, Impulse und einen intensiven Austausch. Die amc lädt alle Interessierten herzlich ein, am 13. März 2024 in Bonn beim Zukunftswerkstatt Summit teilzunehmen und gemeinsam die "Neue Ökonomie der Beschaffung" zu gestalten. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier. (https://amc-group.de/einkauf/strategie-zukunft-gemeinsam-gestalten/) Die amc optimiert den Einkauf und die Supply Chain von Unternehmen. Gemeinsam steigern wir Ihren Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg messbar und nachhaltig. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und Kompetenzen - auch im Rahmen Ihrer Digitalisierungsprojekte. Firmenkontakt

