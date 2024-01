Startseite AOC GAMING 24G4X und 27G4X mit 180 Hz im neuen Design Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 11:03. Amsterdam, 30. Januar 2024 - AGON by AOC - eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör - beginnt das Jahr mit der Einführung einer neuen Monitorreihe für sein AOC GAMING Line-up. Als Nachfolger der preisgekrönten G2-Serie präsentieren sich die G4-Modelle im frischen, schlanken Design. Der 60,5 cm (23,8") AOC GAMING 24G4X (https://aoc.com/gaming/products/monitors/24g4x?utm_source=Product_Releas...) und der 68,6 cm (27") 27G4X (https://aoc.com/gaming/products/monitors/27g4x?utm_source=Product_Releas...) verfügen über Fast-IPS-Panels für akkurate Farben und weite Betrachtungswinkel, eine noch schnellere Bildwiederholrate von 180 Hz, GtG-Reaktionszeiten von bis zu 1 ms und NVIDIA-G-SYNC-Kompatibilität. Ob Enthusiasten oder E-Sport-Wettkämpfer: Mit diesen Monitoren machen Gamer den nächsten Schritt hin zu einem noch erfolgreicheren, immersiveren Spielerlebnis. Optimierte Features für mehr Performance

Sowohl der 24G4X als auch der 27G4X setzen neue Maßstäbe bei Gaming-Monitoren der Einstiegsklasse. So überzeugen sie mit einer Bildwiederholrate von 180 Hz für ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay. Passend zu den Displaygrößen 24" und 27" ermöglicht die Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) es Gamern, mit den meisten Mainstream-GPUs hohe Frameraten zu erzielen. Mit Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG wurden diese Modelle für Gamer entwickelt, die höchste Präzision und Klarheit verlangen, so dass sie ihre Gegner in FPS, Battle Royale oder ähnlichen rasanten Titeln schneller ausschalten können. Ghosting gehört der Vergangenheit an. Die Monitore unterstützen zudem HDR10 und empfangen HDR-Signale für eine lebendige und dynamische Darstellung. Beide Modelle sind mit NVIDIA G-SYNC kompatibel, eliminieren Tearing und Ruckeln und schaffen damit ein flüssiges Gameplay mit variabler Bildwiederholrate. Das ist aber noch nicht alles: Dank des Einsatzes farbgenauer Fast-IPS-Panels mit weiten Betrachtungswinkeln sind die Monitore auch in der Lage, einfache Bild-/Videobearbeitungs- oder Livestreaming-Aufgaben zu bewältigen. Markantes E-Sport-Design

Die Modelle 24G4X und 27G4X zeichnen sich durch ein völlig neues Design aus, das von den scharfen Linien und der ungewöhnlichen Ästhetik eines Tarnkappenflugzeugs inspiriert wurde. Mit universellen dunkelgrauen Akzenten und dreieckigen Formen auf der Rückseite präsentieren sie einen modernen Look, der zu einer Vielzahl von Gaming-Systemen passt. Die Monitore fußen zudem auf einem kompakteren Sockel als bisher. Der stilvolle, funktionale Fuß benötigt nur eine kleine Standfläche auf dem Tisch und bietet somit ausreichend Platz für Tastatur und Maus. Darüber hinaus wurde dem 24G4X und dem 27G4X ein frisches, intuitives und reaktionsschnelles On-Screen-Display für individuelle Anpassungen spendiert, die alternativ auch über die leicht zu handhabende Software G-Menu von AOC vorgenommen werden können. Mittels OSD können die User zum Beispiel Gaming-Funktionen wie das neue smarte Fadenkreuz aktivieren, das die Farbe des Zielpunkts vor dem Hintergrund ändern kann, um die Zielgenauigkeit zu verbessern und einen Vorteil bei wettbewerbsorientierten Spielen zu verschaffen. Umweltbewusst und ergonomisch

Anders als die früheren Generationen der AOC GAMING Monitore sind die neuen G4-Modelle jetzt mit Papierpolstern verpackt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Für komfortable Gaming-Sessions und eine gesunde Körperhaltung am Arbeitsplatz lassen sich beide Displays in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und drehen (Pivot). Flicker-Free-Technologie und LowBlue-Modus schonen die Augen bei intensiven Gaming-Sessions und an langen Arbeitstagen. Für all jene, die Monitorarme verwenden, bieten die Modelle eine VESA-Montageoption. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhörerausgang runden den Gesamtauftritt der beiden Neuvorstellungen ab. Übrigens: Ihr 3-seitig randloses Design macht sie auch zu einer optimalen Wahl für Multi-Monitor-Installationen. Preise und Verfügbarkeit

Sowohl der 24G4X als auch der 27G4X kommen mit einer 3-Jahres-Garantie und sind ab Ende Januar 2024 zu einem UVP von 189,00 EUR / 219,00 EUR beziehungsweise 181,50 CHF / 210,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) erhältlich. Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen. Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://eu.aoc.com/de/) von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook (https://www.facebook.com/agonbyaocde), Twitter (https://twitter.com/AGONbyAOC) oder Instagram (https://www.instagram.com/agonbyaocde/). Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945

https://eu.aoc.com/de/ 

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0

