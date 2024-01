Startseite Ab jetzt von Müdigkeit keine Spur mehr - tanken Sie Power Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 11:03. Dr. Hall informiert: In Zehntelsekunden zur Hand und jederzeit nützlich - warum das TURBO Vitamin Spray B12 stets in Ihrer Tasche sein sollte Kennen Sie das auch? An manchen Tagen fühlen wir uns schlapp, müde, ja manchmal sogar erschöpft. Mangelnder Schlaf? Mit dem falschen Fuß aus dem Bett gekrochen? Oder könnte auch ein Vitamin B12 Defizit der Grund für unsere Beschwerden sein? Von Wissenschaftlern längst erwiesen: Das Vitamin B12 unterstützt unseren Körper positiv. Die gute Nachricht: Dr. Hall hat jetzt ein anerkanntes TURBO Vitamin B12 Spray entwickelt, das Sie für einen ausgewogenen Vitamin B12 Bedarf ganz einfach in den Mund sprühen können. Gewiss, der Alltag kann sehr intensiv und anstrengend sein. Und allzu oft machen wir den hektischen Alltag für die eigenen Beschwerden verantwortlich. Aber ist der Alltag wirklich der böse Bremsklotz und die Ursache für unser Unwohlsein? Viele von uns wissen gar nicht, dass ein Defizit von Vitamin B12 durchaus die Ursache der geschilderten Verstimmung sein kann. Daher ist eine gute Versorgung mit dem TURBO Vitamin B12 Spray wichtig. Damit ist jetzt Schluss. Auch Michael Hermann passt neuerdings verstärkt auf sein Wohlbefinden auf. Zunächst dachte er, dass seine Müdigkeit und Antriebslosigkeit eine normale Alterserscheinung sei. Aber nichts dergleichen. Sein Hausarzt hat ihn aufgeklärt, dass er gerade im Alter ab 50 Jahren seinen Vitaminbedarf mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen kann und auch sollte. Denn: Mit Hilfe von guten Nahrungsergänzungsmitteln können wir leicht etwas gegen Müdigkeit und andere Beschwerden tun, so sein Ratschlag. Aus diesem Grund nutzt Michael Hermann seit kurzem das TURBO Vitamin B12 Spray. Einfach die kleine handliche Sprayflasche in die Hand nehmen und einen Sprühstoß in den Mund sprühen. Seitdem fühlt er sich sichtlich wohler. "Ab jetzt ist von Müdigkeit und Schlappheit keine Spur mehr. Ich kann nur meine Freunde ermuntern, auch sich selbst etwas Gutes zu tun und Power zu tanken", weiß der Best Ager. Das sollten Sie wissen: Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Ebenfalls trägt Vitamin B12 zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Und was die Wenigsten wissen, dass Vitamin B12 auch die Bildung roter Blutkörperchen unterstützt wie auch eine normale Funktion des Immunsystems. Übrigens: Das Schwarzwälder Unternehmen Dr. Hall bietet das TURBO Vitamin B12 Spray aktuell preisgünstig für 14,95 Euro an. Es ist wohlschmeckend (fruchtiger Orangengeschmack, mit Xylit gesüßt) und es ist glutenfrei, laktosefrei, gelatinefrei, vegan und alkoholfrei. Testen Sie und überzeugen Sie sich jetzt selbst. Sichern Sie sich unverbindlich weitere Informationen unter https://www.drhall.de/turbo-vitamin-b12-spray-25-ml.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Im Profil

Dr. Hall gehört seit 35 Jahren zu den bedeutendsten Gesundheits-Spezialisten in Deutschland und hat sich der Entwicklung von Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen verschrieben. Das Ziel: Produkte des Unternehmens aus dem Schwarzwald sollen Menschen beim Erhalt der Gesundheit dienen und bei der körperlichen Beweglichkeit unterstützen. Besonderer Fokus auf die Natur unterscheidet die Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungen von anderen Anbietern. Die Menschen und ihre Gesundheit stehen im Mittelpunkt beim Dr. Hall Versand. Dank des qualitativ hochwertigen Sortiments verfügt der anerkannte Spezialversender über eine hohe Produktkompetenz in allen Bereichen des menschlichen Körpers - insbesondere für Beine, Rücken, Arme und Füße. Zentraler Bestandteil des Wertesystems von Dr. Hall sind Seriosität und Aufrichtigkeit, aber auch die Wertschätzung den Menschen gegenüber. Das Wohlbefinden der Kunden ist Ansporn des Handelns des Schwarzwälder Unternehmens.

