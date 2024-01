Startseite AquaConsult: Sieben Experten der Wind Offshore- und Wasserstoffbranche bündeln ihre Expertise Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 10:59. Hamburg, den 30.01.2024 - Sieben etablierte Beratungs- und Planungsunternehmen aus Hamburg und Norddeutschland haben sich unter dem Namen AquaConsult zusammengetan. Der neu gegründete One-Stop-Shop hat sich zum Ziel gesetzt, Netzwerke, Fachwissen und die jahrelangen Erfahrungen der Einzelunternehmen im Bereich Wind Offshore und Wasserstoff zielgerichtet zusammenzufassen. Kund:innen finden bei AquaConsult alles unter einem Dach. Das Netzwerk an Spezialisten, bestehend aus cruh21 GmbH, ONP Management GmbH, Tractebel Overdick GmbH, Impact Funding Europe GmbH, Deutsche Windtechnik AG, Nordwest Assekuranz GmbH & Co. KG und INP Infrastructure GmbH, geht über die bloße Projektentwicklung hinaus und bietet Projektentwicklern und Investoren Unterstützung in jeder Phase des Projektzyklus von Offshore Wind- und Wasserstoffprojekten. AquaConsult berät Player aus Energie- und Finanzwirtschaft in der Strategiefindung, in der Ausschreibungsphase, bei der Projektentwicklung, der Regulierung sowie dem Genehmigung- und Risiko- und Versicherungsmanagement. Ebenso bietet AquaConsult Kompetenzen bei der Finanzierung, Förderung, Planung, Errichtung und Betriebsführung. Die Identifizierung geeigneter Projektpartner, die Moderation von Konsortien und die Vermittlung geeigneter Offtaker gehört ebenfalls zum Leistungsbild. AquaConsult stellt maßgeschneiderte Lösungen bereit. "Als Zusammenschluss etablierter Unternehmen bündeln die Partner von AquaConsult jahrelange Spezialkenntnisse im Bereich Offshore Wind und Wasserstoff entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Das ist in dieser Form einmalig", erklärt Jimmie Langham, der Initiator des Konsortiums. Mit einem klaren Fokus auf den Fortschritt des Offshore Wind- und Wasserstoffhochlaufs fördert AquaConsult die emissionsfreie Energieproduktion und setzt auf wirtschaftliche Vorteile für Investoren, Betreiber und die Gesellschaft. AquaConsult ist bereit als "Offshore Wind Enablers" die Zukunft der Offshore-Industrie mitzugestalten und robuste Brücken zu errichten. AquaConsult ist ein Bündnis von Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros im Bereich Offshore Windenergie und Wasserstoffproduktion, bestehend aus den Partnern cruh21 GmbH, ONP Management GmbH, Tractebel Overdick GmbH, Impact Funding Europe GmbH, Deutsche Windtechnik AG, Nordwest Assekuranz GmbH & Co. KG und INP Infrastructure GmbH. Das Netzwerk vereint Fachkenntnisse beider Sektoren und bietet als One-Stop-Shop die umfassende Lösung für nachhaltige und effiziente Energieproduktion auf hoher See, mit dem klaren Ziel, den kombinierten Offshore Wind- und Wasserstoffhochlauf und damit die Energiewende zu beschleunigen. Kontakt

