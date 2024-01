Startseite Die erste vollständig CO2-neutrale Bestattungsurne Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-30 08:36. Mementi Urnen macht Nachhaltigkeit bis zum letzten Fußabdruck möglich Beerdigungen und Feuerbestattungen haben einen hohen CO2-Ausstoß, welcher zu einem Umdenken anregt, und biologisch abbaubare Urnen stetig beliebter werden. Allerdings belasten diese weiterhin das Klima. Aus diesem Grund hat Mementi Urnen die erste CO2-neutrale Bestattungsurne auf den Markt gebracht. Die CO2-neutrale Urne ist eine biologisch abbaubare Urne aus Walnussholz. Durch die Verwendung von CO2-neutralen Materialien, in Kombination mit einem nachhaltigen Produktions- und Transportsystem, gelingt es Mementi Urnen diesen Schritt zu gehen. Diese ökologische Urne kommt ohne Farben, Metalle, Zusatzstoffe oder künstliche Kleber aus. Deswegen ist die Urne zu 100% biologisch abbaubar, schadstofffrei und wird sich unbedenklich nach der Bestattung zersetzen und zurück zur Natur gelangen. Bei der Zersetzung entsteht nicht mehr CO2 als vorher beim Wachsen des Baumes absorbiert wurde. CO2-Ausstoß bei der Beerdigung

In Deutschland sterben jedes Jahr eine Millionen Menschen. Da die Beerdigung einen ausschlaggebenden Effekt auf die Umwelt hat, ist es wichtig, in diesem Bereich ein Bewusstsein für Änderungen zu schaffen. Allein die Krematorien in Deutschland verursachen jährlich bis zu einer Viertelmillion Tonnen CO2. Hinzu kommen weitere Faktoren wie Transport im Bestattungswagen, Lagerung, Aushub auf dem Friedhof etc. und zum Schluss die Urne. Energie, Verpackung und Transport

Wie bei jedem Produkt zählt für die CO2-Bilanz nicht ausschließlich das Material, sondern ebenfalls die Herstellung, die Verpackung, die verwendete Energie und der Transport. Jede einzelne Position bedarf spezifische Berücksichtigung und Minimierung.

Mementi schafft durch kurze Transportwege des Rohmaterials zur Fabrik, den Einfluss an Emissionen zu reduzieren und verwendet aufgrund dessen lokale Materialien. Für den Versand der Materialien und der Urne zum Kunden wird ein Lieferantenpartner gewählt der CO2-neutral versendet. Die Verpackung ist ebenfalls optimiert und grundsätzlich biologisch abbaubar. Zusätzlich besteht sie zu größten Teilen aus wiederverwerteten Materialien aus internen Prozessen. Die Energieversorgung wird durch das Unternehmen verbundene Solaranlagen CO2-neutral sichergestellt. Wie bei jedem Produktionsprozess, ist ebenso die CO2-neutrale Urne, abhängig von Lieferanten, Vorprodukten und Partnern. Mementi ist mit allen Teilnehmern im Austausch, um die Prozesse zu optimieren. Dennoch gibt es unvermeidlich offene Positionen und Unsicherheiten, die nicht 100% abgedeckt werden. Aus diesem Grund überkompensiert Mementi diese unvermeidbare Lücke zu 200% mit CO2-Zertifikaten von "Klima ohne Grenzen". Damit garantiert Mementi, dass alle Emissionen entweder vermieden oder kompensiert werden. Über Mementi Urnen

Mementi-Urnen trägt seinen Beitrag zu mehr Umweltfreundlichkeit und einer nachhaltigeren Welt bei: Daher laufen die Webserver mit erneuerbarer Energie, sodass bei der Bestellung unter www.mementi-urnen.de keine Umweltbelastung entsteht. Mit der CO2-neutralen Urne von Mementi treffen Kunden eine klimafreundliche Entscheidung bei der Wahl der letzten Wohnstätte. Das Unternehmen Mementi wurde 2012 von Daniel Mack und Marco Billmaier gegründet mit der Intention mehr Design, Individualität und Nachhaltigkeit auf den Urnenmarkt zu bringen. Mementi steht für Künstler-Urnen und eine besondere Verbundenheit zur Natur. Die Produkte von Mementi sind erwerbbar für Privatpersonen, Bestatter, sowie Krematorien. Über Mementi Urnen

Mementi Urnen

Daniel Mack

Ahornweg 12

69168 Wiesloch

06222-9599918

https://www.mementi-urnen.de Pressekontakt

