Praxis- und Theraphie(t)räume in Olten

In Olten, in Glanz und Licht,

Eine Arztpraxis in Sicht.

Ein Herzschlag der Gesundheit, so warm und rein,

In einer Praxis, wo Freundlichkeit und Erfolg stets werden sein. Ein freundlicher Empfang, wie der erste Sonnenstrahl,

Bereitet den Patienten eine angenehme Zeit im Saal.

Der Warteraum, ein Ruhepol im Trubel der Zeit,

Wo Geduld gedeiht, wie Blätter einer Monstera breit. In den Zimmern, wo Untersuchungen geschehen,

Ein Blick, ein Gespräch, die Diagnosen feststehen.

Der Pulsschlag der Stadt, fühlbar in der Praxiswand,

Wo Heilung beginnt, wie von Zauberhand. Die Arzthelfer:innen, wie Engel in Weiss,

Mit einem Lächeln, bringen Trost, Pflaster und Eis.

Das Stethoskop ihr Instrument der Melodie,

an der Baslerstrasse 46, wo Gesundheit gedeiht wie eine sanfte Harmonie. Die Ärztin, eine Künstlerin mit Wissen und Hand,

Schreibt Rezepte, wie Gedichte ins Land.

Ein Rat, eine Therapie, ein freundliches Wort,

In der schönen Praxis, wo Gesundheit gedeiht fort. Am Ende des Tages, ein ruhiges Ausklingen,

Die Praxis schliesst, die Lampen dimmen und schwingen.

An der Baslerstrasse 46, im Herzen von Olten,

Ihr bald geschäftet ganz unbescholten. Praxis- und Büroräumlichkeiten euer Eigen nennen wollt?

Zum Telefon ihr greifen sollt!

Straubundpartner ihr geschwind kontaktiert,

und bald euer Mobiliar umquartiert. https://www.straubundpartner.com/aktuelle-projekte-olten Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

https://www.straubundpartner.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten