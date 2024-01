Startseite Simwert und Ay Yildiz präsentieren exklusives Reise-Incentive für Top-Vertriebspartner Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-29 19:03. Berlin, 29. Januar 2024 - Simwert freut sich, in enger Zusammenarbeit mit der Ay Yildiz GmbH, den Start eines aufregenden Reise-Incentive-Programms bekannt zu geben. Dieses einzigartige Programm richtet sich an unsere geschätzten Vertriebspartner, die sich durch herausragende Leistungen im Prepaid-Markt auszeichnen. Mit der Teilnahme an der "Partner Challenge" haben unsere Partner ab sofort bis April die Möglichkeit, Punkte für Vermarktungsqualität und Umsatz zu sammeln. Die Top 10 Partner, die im Rahmen dieses Incentives die meisten Punkte sammeln, gewinnen eine exklusive Reise in eines der besten Hotels der Welt - das wunderschöne Hotel Regnum in Antalya. Das Hotel Regnum wurde kürzlich als eines der besten Hotels der Welt ausgezeichnet und verspricht ein unvergessliches Erlebnis mit luxuriösem Komfort und erstklassigem Service. "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren treuen Vertriebspartnern diese einmalige Gelegenheit bieten können", sagt Türker Yagmur SIMWERT Geschäftsführer "Diese Aktion ist ein Zeichen unserer Anerkennung und unseres Dankes für ihre unermüdliche Arbeit und ihr Engagement. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Incentive unsere Partner motivieren wird, weiterhin hervorragende Ergebnisse zu erzielen". Dieses Incentive unterstreicht das Engagement von Simwert und Ay Yildiz, ihre Partnerschaften zu stärken und gemeinsame Erfolge zu feiern. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Programm nicht nur eine inspirierende Belohnung, sondern auch ein Ansporn für alle unsere Partner sein wird, weiterhin Spitzenleistungen im hart umkämpften Prepaid-Markt zu erbringen. Die Simwert GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet neben Originalverträgen deutscher Netzbetreiber auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produktportfolio wird ständig ergänzt und erweitert, u.a. mit globalen Schwerpunkten im Bereich der mobilen Datenkommunikation und den dazugehörigen Produkten. Kontakt

