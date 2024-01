Pädagoge setzt sich in Ruanda für Menschenrechte ein, um Frieden zu schaffen

Die Arbeit des Pädagogen Ladislas Yassin Nkundabanyanga und Youth for Human Rights weckt das Bewusstsein für Menschenrechte in Ruanda.

Ruanda ruft Erinnerungen an eine tragische, von ethnischer Gewalt geprägte Vergangenheit wach. Doch der Pädagoge und Menschenrechtsaktivist Ladislas Yassin Nkundabanyanga ist entschlossen, dem Land eine friedliche Zukunft zu sichern. Er arbeitet mit Youth for Human Rights, einer von der Scientology Kirche unterstützten Bildungsinitiative, zusammen, um zukünftige Generationen zu schützen und ein besseres Leben für alle zu schaffen.

Nabkundassanyanga wurde 1974 in der Demokratischen Republik Kongo (damals Zaire) geboren. 1980 zog seine Familie nach Ruanda und er besuchte gerade die Sekundarschule, als dort die ethnische Gewalt ausbrach.

„Mein Leben bedeutet nichts ohne die anderen“, sagt Nkundabanyanga. „Ich habe meine besten Freunde während des Völkermordes an den Tutsi verloren, nur wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Sie waren unschuldig. Von da an wusste ich, dass ich die Jugend über Menschenrechte aufklären muss.“

Nkundabanyanga schloss sein Studium ab und arbeitete als Englischlehrer, als er 2004 die gemeinnützige Organisation Rwanda Youth Clubs for Peace gründete. Die Gruppe arbeitet mit Jugendlichen und der Gemeinde zusammen, um durch ihr jährliches Fußballturnier für den Frieden Toleranz und Konfliktlösungen zu fördern.

Doch Nkundabanyanga wusste, dass Bildung der Schlüssel zur Verhinderung eines künftigen Völkermords ist. Auf der Suche nach Informationen im Internet stieß er auf Pascal Nwoga, einen nigerianischen Menschenrechtsaktivisten, der im Scientology Network in der Serie Voices for Humanity vorgestellt wurde.

Nkundabanyanga bestellte Aufklärungsmaterial bei United for Human Rights, der Mutterorganisation von Youth for Human Rights, und erhielt Broschüren, audiovisuelles Material, ein Banner, Poster, T-Shirts und Mützen. Das Beste von allem war, dass er ein Unterrichtspaketmit einem Lehrplan erhielt.

Er konnte beobachten, dass sich die Einstellungen und Handlungen der Jugendlichen, die er mit den Materialien von Youth for Human Rights unterrichtet, wirklich verändern. Sie können nicht nur selbständig denken und zwischen richtig und falsch unterscheiden, sondern setzen das Gelernte auch in die Tat um.

„Wenn wir Schulen ein zweites Mal besuchen, berichten uns Schüler und Lehrer, dass sich die Disziplin und die Anwesenheit in der Schule nach unserem ersten Besuch deutlich verbessert haben“, sagt er. Nkundabanyanga und seine Helfersetzen sich dafür ein, dass arme Kinder zur Schule gehen können, ganz im Sinne von Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR): Das Recht auf Bildung. Sie besuchen Eltern, die meinen, sie seien zu arm, um ihre Kinder zur Schule zu schicken. Sie drängen die Eltern, ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, Fähigkeiten zu erlernen, die ihnen helfen können, sich aus der Armut zu befreien. Und ihre Kampagne macht Fortschritte; einige dieser Kinder gehen jetzt wieder zur Schule.

„Am wichtigsten ist, dass Kinder, die diese Rechte kennen, nicht dem sozialen Irrsinn verfallen, der ethnische Gewalt und Völkermord begünstigt. Das wird mein Vermächtnis sein“, sagt Nkundabanyanga. „Das ist der Grund, warum ich es tue.“

Die Initiative United for Human Rights und ihr Programm für junge Menschen, Youth for Human Rights, sind inspiriert von dem Autor, Menschenfreund und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard, der sagte: “Die Menschenrechte müssen zu einer Tatsache gemacht werden, nicht zu einem idealistischen Traum.“ In einer Welt, in der die Menschen ständig mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen konfrontiert werden, arbeiten Scientologen daran, die Kultur zu verbessern, indem sie die vollständige Umsetzung der AEMR durch“ United for Human Rights fördern, eine der weltweit umfangreichsten Initiativen zur Menschenrechtserziehung und zur Information der Öffentlichkeit.

Diese Materialien sind in 17 Sprachen auf der Website von United for Human Rights verfügbar, einschließlich eines kostenlosen Online-Kurses über den Hintergrund, die Geschichte und die Bedeutung des Dokuments und jedes seiner 30 Artikel.

Das Programm des Scientology Network umfasst einen Dokumentarfilm über die Geschichte der Menschenrechte, öffentliche Social Spots zu den 30 Artikeln der AEMR und Episoden der Serie Voices for Humanity, in denen begeisterte Menschenrechtsaktivisten zu Wort kommen, die diese Materialien verwendet haben, um in ihren Gemeinden, Städten, Ländern und darüber hinaus positive Veränderungen zu bewirken.

