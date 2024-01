Business Lunch made by KLOS to YOU in neuer Location

Mallorca Country Club in Santa Ponsa als neuen Standort ausgewählt

Die Januar Ausgabe des Business Lunches made by KLOS to YOU fand am 19. Januar zum ersten Mal im Mallorca Country Club in Santa Ponsa statt.

Die Veranstaltung im angesagten Tennis und Padel Club war geprägt von interessanten Gesprächen, tollen Gästen und einem fantastischen Netzwerkaustausch.

Ein großer Dank gilt dem Gastgeber und Präsidenten des Country Clubs,dem CEO der Sporteventagentur e|motion Edwin Weindorfer,dem General Manager Fabian Kainz und der Clubmanagerin Astrid Lobrigo-Magg.

Dieses Mal durften sich folgende Unternehmen präsentieren:

Gianluca Rosa von Cine-Baleares www.cine-baleares.com (https://www.cine-baleares.com/)produziert Video- und Fotoaufnahmen, u.a. auch mit Drohnen. Er ist Spezialist für Real-Estate-Videos. Mit der umfassenden Erfahrung von Cine Baleares können Verkaufsobjekte, aber auch Events in das perfekte Licht gerückt werden.

Die deutschen Facharztzentren Mallorca (DFZ), mit Praxen in Paguera, Santa Ponsa und Palmanova, vertreten durch den der Geschäftsführer Per Baar. Er hat das neue medizinische und therapeutische Leistungsspektrum der verschiedenen Facharztzentren vorgestellt.

Darüber hinaus Zuzana Sidler, eine erfolgreiche Unternehmerin und passionierte "digitale Finanzenthusiastin", die vor allem Frauen in die neue spannende Welt der dezentralen Finanzen einführt. Die Vermögenssicherung der neuen Zeit und die innovative Blockchain Technologie sind ihre Expertise.

Als einer der starken Kooperationspartner des Mallorca Country Clubs präsentierte sich auch Occhio durch sein Team von Enrique Buitrago Polanco, Carina Schmidt und Andrea Gonzalez. Diese Marke steht für herausragendes Design, eine einzigartige Lichtqualität und "Joy of Use" auf höchstem Niveau und damit für eine neue Lichtkultur. Seit Mai 2022 ist die Luxus-Beleuchtungsmarke auch in der Palma Innenstadt vertreten. "Lichtqualität ist Lebensqualität" und vor allem Mallorca bietet eine perfekte Plattform für dieses Konzept.

Die Atmosphäre war inspirierend, und die Gespräche haben neue Perspektiven eröffnet. Gemeinsam wurde nicht nur Geschäftliches besprochen, sondern es wurden auch wertvolle Verbindungen geknüpft.

Das schmackhafte Fingerfood Buffet vom Küchenchef Christian Denz hat den Tag abgerundet und die Begeisterung aller Teilnehmer war spürbar.

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, diesen Business Lunch zu einem Erfolg zu machen.

Mit diesem Event wurde der Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit und weitere gemeinsame Veranstaltungen gelegt.

Der nächste Business Lunch findet am 16. Februar, ab 12 Uhr im Mallorca Country Club in Santa Ponsa statt.

Anmeldungen können unter https://www.klos-to-you.com/business-lunch/ getätigt werden.

Firmenprofil:

"Ohne Klos nichts los!" - Dieser Slogan begleitet Bettina Klos, egal wo sie auftaucht. Sie ist die Schaltzentrale für Begegnungen und Events auf Mallorca und darüber hinaus.

Mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in Hotellerie, Eventmanagement und PR kennt Bettina Mallorca wie ihre Westentasche und weiß, wie man hier erfolgreich Events auf die Beine stellt und professionell vermarktet.

Bettina ist nicht nur eine Meisterin des Netzwerkens und Organisierens, sondern auch eine wunderbare Repräsentantin von Teilnehmern und Gästen. Durch ihre langjährige Pressearbeit versteht sie es geschickt, die richtigen Personen in Szene zu setzen, Interviews zu führen oder Diskussionen zu leiten. Der monatliche Business Lunch gehört seit fast drei Jahren zu ihrem Event-Portfolio und verbindet Menschen auf Mallorca, die sich gegenseitig nützlich sein können.

Als Co-Founder und Partnerin der European Hotel Consulting Group kümmert sie sich ebenso um die Akquise von neuen Hotelprojekten als auch um die Pflege der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Partnern. Darüber hinaus sorgt sie für die Erhöhung des Bekanntheitsgrades dieser noch sehr jungen Firmierung.

Ihr gesamtes Portfolio finden Sie auf www.klos-to-you.com.

Kontaktdaten:

Bettina Klos

KLOS to YOU

Carrer Noruega 6, 3D

07015 Palma de Mallorca

Balearic Islands

Spain

Tel.: 0034-686 631 310

E-Mail: bettina@klos-to-you.com

Web: www.klos-to-you.com

