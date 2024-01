Startseite Tabius feiert 10 Jahre Innovation und stärkt Geschäftsbeziehungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-29 09:54. Tabius, ein Vorreiter in der IT-Branche, feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einem starken Fokus auf die Stärkung der geschäftlichen Beziehungen. Seit einem Jahrzehnt bietet Tabius innovative IT-Produkte und -Dienstleistungen an. Wachstum und Innovation: Über 300.000 IT-Produkte für Geschäftskunden

Tabius präsentiert stolz sein erweitertes Portfolio von über 300.000 hochwertigen IT-Produkten. Das Unternehmen hat sich von einem Tablet-PC-Anbieter zu einem umfassenden IT-Lösungsanbieter entwickelt, der vielfältige Technologielösungen für Unternehmen bereithält. Optimierung der Geschäftsabläufe durch kostenlose Schnittstelle

Als Teil dieser Initiative stellt Tabius eine kostenlose Schnittstelle für Geschäftskunden vor, die eine effiziente Konsolidierung aller IT-Produktbestellungen ermöglicht. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des administrativen Aufwands und einer Optimierung der Buchhaltungsprozesse. Bis zu 6% Rabatt und kostenlose Unternehmenspräsentation

Geschäftskunden profitieren nicht nur von zentralisierter Beschaffung, sondern auch von bis zu 6% Rabatt auf Bestellungen basierend auf dem Jahresumsatz. Tabius bietet außerdem eine kostenlose Unternehmenspräsentation als zusätzlichen Mehrwert. Andre Baumgarten, Gründer und Inhaber von Tabius, betont: "Unsere zehnjährige Reise zeigt, dass Geschäftskunden nicht nur nach hochwertigen Produkten, sondern auch nach effizienten Lösungen suchen. Mit unserer kostenlosen Schnittstelle möchten wir nicht nur unsere Produktpalette erweitern, sondern auch die Geschäftsprozesse unserer Kunden vereinfachen." Tabius-Geschäftskunden (https://www.tabius.de/info/geschaeftskunden.html) Tabius zählt zu den aufstrebenden Online-Versandhändlern für Hardware, Software, Heim- und Unterhaltungselektronik. Der Versand von über 300.000 Technik-Produkten an Privat- und Businesskunden erfolgt schnell und zuverlässig über etablierte Partner wie DHL, UPS und DPD. Ab 250EUR Einkaufswert entfallen die Versandkosten für jede Bestellung - egal wie groß das Produkt oder wie viele Produkte Sie bestellen. Nach Gründung im Jahr 2014 vertreibt Tabius zunächst unter dem Markennamen "Tabius" ausschließlich Tablet-PCs . Wenige Monate später zählen weitere Technik Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik zum Sortiment und zahlhafte Partnerschaften zu Herstellern werden etabliert. Seit dem ersten Quartal 2017 erhalten Geschäftskunden eine kostenlose Expresslieferung zum nächsten Werktag und Tabius eröffnet seinen zweiten Standort in Mitteldeutschland. Bereits jetzt gehören zahlreiche Kunden aus dem öffentlichen Sektor zum festen Segment und Tabius weitet das Zahlungsziel für Kauf auf Rechnung für öffentliche- und Geschäftskunden aus. Ab sofort wird ein Zahlungsziel von 30 Tagen gewährt. Tabius morgen: das wachstumsstarkes Unternehmen mit einer ausgezeichneten E-Commerce Lösung zur Optimierung von Prozessen festigt bestehende und erschafft neue Geschäftsbeziehungen im Rhein-Main-Gebiet, sowie Mitteldeutschland. Kontakt

Tabius

Andre Baumgarten

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt

08009879875

http://www.tabius.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten