Unsere Vision im Recruitingmarkt 2024

Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-29 09:54. 2024 erlebt einen HR-Aufschwung mit zahlreichen neuen Social Recruiting Agenturen, die sich in den letzten Monaten gegründet haben. Ihr gemeinsames Ziel? "Fachkräfte für Unternehmen über Social Media Werbung gewinnen."

Doch über 97% dieser Agenturen haben Defizite bei Kundenerfolgen und Bewerbungsqualität. Normale Anzeigen reichen einfach nicht wirklich aus für komplexe Stellen, selbst wenn man 30.000 Menschen über Facebook und Instagram anspricht. Social Media Marketing fokussiert sich auf Interessen, nicht primär auf Qualifikationen. Hier setzt TalentFusion als Alleinstellungsmerkmal an, dank einer komplexen, aber zugleich einfachen Technologie.

Kurz gesagt: Wir suchen gezielt im Schnitt etwa 800 Talente in den sozialen Medien, die dem üblichen Anforderungsprofil für eine bestimmte Position entsprechen. Dann sprechen wir diese Kandidaten an, qualifizieren sie vor und bereiten sie so weit vor, dass unsere Kunden sie nur noch zur Vertragsunterzeichnung einladen müssen. Service-oder Erfolgsbasierend. Unser FAZIT: Neukundengewinnung war noch nie so einfach wie 2023 und 2024, doch nur diejenigen, die ihre Kunden zufriedenstellen können, bleiben erfolgreich. TalentFusion - Ihr Begleiter für die Personalgewinnung echter Talente! TalentFusion vernetzt 66 Mio. Talente mit Firmen. Ohne Verschlagwortung, ohne Suchfilter. Unsere KI-gestützte Methode kann Qualifikationsbasierend Talente in Europas größtem Talentpool finden und an Unternehmen binden. Wir helfen Unternehmen dabei, nachhaltig ihren Fachkräftemangel systematisch abzubauen. Kontakt

