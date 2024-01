Startseite Gustavs Kampf: Burnout in Beruf und Familie Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-01-27 16:04. Ein Blick auf die emotionale Reaktion und Schuldzuweisung in der dritten Phase des Burnouts Gustavs Reise durch das Burnout-Tal: Ein Wegweiser für Betroffene und Angehörige In der Stille seines Büros, unter dem flackernden Licht der Deckenlampe, sitzt Gustav - einst ein dynamischer, zielstrebiger Mitarbeiter, nun ein Schatten seiner selbst. Die Geschichte von Gustav ist eine lehrreiche Reise durch die tiefsten Abgründe der dritten Phase eines Burnouts, wie sie der renommierte Psychologe Matthias Burisch beschreibt: eine Phase der emotionalen Reaktionen und Schuldzuweisungen. Es begann schleichend. Gustav, bekannt für seine unermüdliche Arbeitsmoral, begann, die ersten Warnsignale zu ignorieren. Überstunden waren für ihn Routine, seine Arbeit - einst Quelle von Stolz und Zufriedenheit - wurde zur unüberwindbaren Last. Er verlor den Antrieb, seine Kreativität versiegte, und langsam schlichen sich Zynismus und eine tiefe Erschöpfung in sein Leben ein. Als er in die dritte Phase des Burnouts eintrat, änderte sich Gustavs Verhalten drastisch. Er, der stets ein Teamplayer war, begann, sich zurückzuziehen. Die einstige Liebe zu seiner Arbeit verwandelte sich in Gleichgültigkeit und Verbitterung. Zu Hause wurde es nicht leichter. Seine Familie, die ihn einst als liebevollen Vater und Partner kannte, sah sich nun einem fremden, reizbaren Mann gegenüber. Die einst harmonische Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern litt enorm unter den Veränderungen. In dieser Phase, wie Burisch sie beschreibt, werden die emotionalen Reaktionen intensiver. Gustav begann, andere für seine Situation verantwortlich zu machen. Sein Chef, seine Kollegen, sogar seine Familie - sie alle wurden zu Zielscheiben seiner Frustration. Doch tief in seinem Inneren kämpfte er mit Schuldgefühlen. Er wusste, dass er nicht der Vater und Ehemann war, der er sein wollte, und nicht der Mitarbeiter, den sein Team kannte und schätzte. Diese innere Zerrissenheit und Schuldzuweisung ist ein Kernmerkmal der dritten Phase des Burnouts. Sie spiegelt die Verzweiflung und die Hilflosigkeit wider, die Betroffene in diesem Zustand empfinden. Gustav stand am Scheideweg: Würde er weiterhin anderen die Schuld geben, oder würde er Hilfe suchen und sich der Herausforderung stellen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen? Gustavs Geschichte endet nicht hier. Sie ist ein Weckruf, ein mahnendes Beispiel für die Wichtigkeit von Achtsamkeit und der frühzeitigen Erkennung von Burnout-Symptomen. Sie zeigt auf, wie essenziell es ist, Unterstützungsangebote in Unternehmen zu integrieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter sich trauen, über ihre Probleme zu sprechen und Hilfe anzunehmen. In Gustavs Fall war es der entscheidende Schritt, professionelle Hilfe zu suchen und mit seinem Arbeitgeber über seine Situation zu sprechen. Dieser Schritt markierte den Anfang seines Weges zurück ins Licht, zurück zu einem erfüllten Leben sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Seine Reise ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, auf unsere psychische Gesundheit zu achten und präventive Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist. Es ist eine Geschichte von Verlust und Wiedergeburt, von Dunkelheit und Licht, und vor allem ein Zeugnis der menschlichen Stärke und der Fähigkeit, auch aus den tiefsten Tiefen wieder aufzusteigen. Du fühlst dich erschöpft und überfordert? Burnout ist kein fernes Szenario, sondern eine reale Herausforderung, die jeden treffen kann. Nimm jetzt die Kontrolle über dein Wohlbefinden zurück! Melde dich zu unserem Burnout-Schnupperseminar an und entdecke effektive Strategien, um Stress zu bewältigen und deine Lebensfreude wiederzufinden. Lass dich von Experten beraten und finde Gleichgesinnte, die deinen Weg verstehen. Dein erster Schritt in ein ausgeglicheneres Leben wartet - sichere dir jetzt deinen Platz. Schütze dich vor Burnout und gewinne deine Energie zurück (https://www.helene-kollross.de/shop/stressbewaeltigung-burnout/) Helene Kollross StressFree - Stressbewältigung:

