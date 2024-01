Startseite Dem Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V. droht aktuell der finanzielle und moralische Bankrott. Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-01-27 12:06. Die Staatsanwaltschaft ermittelt intensiv. Der amtsgerichtlich bestellte Insolvenzverwalter waltet seines Amtes. Der Zorn der Kleingärtner wächst riesenhaft: Folgen des Pankower Kleingarten-Skandals. OFFENER BRIEF --- Berlin, den 26.1.2024 An den Präsidenten des Landesverbands der Gartenfreunde Berlin e.V. Sehr geehrter Herr Schoppa, Ihr Bitt- und "Dilemma"-Brief vom 26.1.24, von Herrn Müller ins Internet gestellt (Website BV), ändert nichts. Nichts ! Einerseits ignorieren Sie den Paragraphen 10 III BKleingG völlig, was sehr kritikwürdig ist, andererseits haben Sie Recht damit, daß Finanzbitten/wünsche EINE Sache sind, die Behauptung einer juristischen Zahlungspflicht zur Verbandsabgabe aber etwas ganz anderes. Warum hat Herr Müller das dann in seinem Rundbrief nicht schon ebenso klar getrennt ??? Herr Schoppa, es geht um Vertrauen. Davon wird immer mehr verspielt. Seien Sie ABSOLUT sicher: Alle alle alle alle bettelnden Bemühungen werden NICHTS nutzen, wenn nicht die 4 Punkte beachtet werden, die u.a. in der Sprachnachricht vom 21.1.2024 genannt wurden (nach unzähligen Rücksprachen mit vielen Pankower Kleingärtnern). Der Ball liegt nun beim Bezirksverband Pankow - und auch bei Ihnen. Man wälze Schuld und aktuelle Verantwortung nicht auf die Kleingärtner ab. Hier daher nochmal die Sprachnachricht. Mit freundlichen Grüßen

Axel Quandt

(Vorsitzender des Vereins "BRANDBRIEF - Pankower Netzwerk ... gegen Korruption, Kriminalität ... im Kleingartenwesen)) -------------------------------------------------------------------------------- Zur oben im Brief erwähnten Sprachnachricht vom 21.1.2024: HIER Auch auf Facebook: HIER -------------------------------------------------------------------------------- Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Pankower Kleingärtner

