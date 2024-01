Startseite Zetweka Cybersicherheit.Consulting unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der neuen EU-Richtlinie NIS2NIS Pressetext verfasst von cybersicherheit am Fr, 2024-01-26 22:36. 26.01.2024, Köln - Die neue EU-Richtlinie NIS2, die seit dem 16. Januar 2023 in Kraft ist und bis Oktober 2024 in Deutschland rechtlich bindend sein wird, stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen im Bereich der Netz- und Informationssicherheit. Zetweka Cybersicherheit.Consulting, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, kündigt heute an, Unternehmen bei der Umsetzung und Einhaltung dieser wichtigen Richtlinie zu unterstützen. NIS2 zielt darauf ab, ein hohes gemeinsames Sicherheitsniveau für Netz- und Informationssysteme in der EU zu gewährleisten. Die Richtlinie erweitert den Anwendungsbereich auf mehr Sektoren und Unternehmen, einschließlich wichtiger Dienstleister und digitaler Plattformen. Führungskräfte stehen unter erhöhtem Druck, da sie bei Nichteinhaltung der Bestimmungen persönlich zur Rechenschaft gezogen werden können. Zetweka Cybersicherheit.Consulting bietet maßgeschneiderte Lösungen, um Unternehmen bei der Einhaltung der NIS2-Richtlinie zu unterstützen: Managed Security Awareness & Phishing Simulation: Wir bieten Schulungen und Simulationen an, um das Bewusstsein für Cybersicherheit zu schärfen und Mitarbeiter auf potenzielle Phishing-Angriffe vorzubereiten.

Network Detection und Response: Unsere fortschrittlichen Lösungen ermöglichen die Erkennung und Reaktion auf Netzwerkanomalien und verdächtige Aktivitäten in Echtzeit.

Angriffs-Erkennung: Mit modernsten Technologien identifizieren wir proaktiv potenzielle Bedrohungen und Schwachstellen in Ihren Systemen.

Automatisierte und regelmäßige Penetrationstests: Durch unsere regelmäßigen und automatisierten Penetrationstests stellen wir sicher, dass Ihre Netzwerke und Systeme stets den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen.

Die Frist für die Umsetzung der NIS2-Richtlinie in nationales Recht ist Oktober 2024. Unternehmen, die unter diese Richtlinie fallen, sollten daher keine Zeit verlieren und umgehend mit der Implementierung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen beginnen. Zetweka Cybersicherheit.Consulting steht bereit, um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen den neuen Anforderungen gerecht wird. Unsere Experten helfen Ihnen, die Sicherheit Ihres Unternehmens zu priorisieren und sich gegen die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe, einschließlich Ransomware, zu schützen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kontakt

Lukas Kielkowski

Head of IT-Security von Zetweka Cybersicherheit.Consulting

Telefon: +49 221 940 57077

Email: kontakt@cybersicherheit.consulting

Web: https://www.cybersicherheit.consulting Über cybersicherheit Komplettes Benutzerprofil betrachten