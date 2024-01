Startseite realisiert zügige Installation von Gaserzeugern in Japan und bestätigt anhaltendes Wachstum Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-26 17:48. Eindhoven (26.01.2024). AHT Cleantec, ein führender Anbieter von Cleantec- Lösungen, gibt bekannt, dass die ersten Gaserzeuger in Japan innerhalb von nur vier Tagen erfolgreich installiert wurden. Dieses Ergebnis demonstriert unser effektives Projektmanagement und die solide Partnerschaft mit unserem Kunden. Die Integration jedes 25-Tonnen-Reaktors in die Anlage des Kunden war ein Beweis für hervorragende Koordination und Teamarbeit. Mit Erreichen dieses Meilensteins bereitet unser Team bereits aktiv die nächsten Projekte vor und gewährleistet eine kontinuierliche Fortführung unserer Arbeit. Diese Installation ist ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel, die Anlagenlieferungen zu steigern, und spiegelt unseren fortlaufenden Fortschritt auf dem Weg zur Serienproduktion wider. Unsere Einrichtungen sind ein Zentrum der Aktivität, konzentriert darauf, den Bedürfnissen unserer weltweiten Kunden gerecht zu werden. Ferges, Geschäftsführer von AHT: "Die erfolgreiche Installation in Japan ist ein deutlicher Beleg für die Stärke der Zusammenarbeit und unser Engagement für unseren Kunden. Wir sind bereit und freuen uns darauf, weitere Projekte in Angriff zu nehmen und unser Dienstleistungsangebot zu erweitern. Wir stehen gerne für Interviews oder Fragen zu unseren aktuellen Projekten und Zukunftsplänen zur Verfügung." AHT Cleantec, bekannt für sein Engagement für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit, bietet eine Vielzahl von Energielösungen für verschiedene Industriezweige. Unser kontinuierlicher Betrieb und unsere Hingabe zur Exzellenz unterstreichen unsere Position als Branchenführer. Jede dieser realisierten Anlagen trägt zu einer CO2-Reduktion von ca. 4000 Tonnen pro Jahr bei. Einbau Gasifier

