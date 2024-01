Startseite BitcoinBasis erwirbt Krypto-Nachrichtenplattform Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-26 17:44. Angebot wird in das Vergleichsportal mit aufgenommen. BitcoinBasis.de, ein führender Anbieter im Bereich der Kryptowährungsinformation und -bildung, freut sich, die erfolgreiche Übernahme von Krypto-Nachrichten.com, einer Nachrichtenquelle im Kryptowährungssektor, bekannt zu geben. Diese Akquisition markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansion von BitcoinBasis.de (https://bitcoinbasis.de/) und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, umfassende und vertrauenswürdige Informationen über Kryptowährungen zugänglich zu machen. Die Übernahme, die gezielt abgeschlossen wurde, zielt darauf ab, die Reichweite und Tiefe der Berichterstattung über Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zu erweitern. "Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt, um unser Angebot an qualitativ hochwertigen Informationen und Analysen im Kryptobereich zu erweitern", sagt Andre Eberle, CEO von BitcoinBasis.de. "Mit Krypto-Nachrichten.com als integrierter Bestandteil auf der Vergleichsplattform BitcoinBasis können wir unseren Lesern und Nutzern eine noch breitere Palette an Einsichten und Nachrichten bieten." Über BitcoinBasis.de:

BitcoinBasis.de ist eine führende Plattform für Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, die sich der Bereitstellung aktueller Nachrichten, fundierter Analysen und umfassender Bildungsmaterialien widmet. Kontakt

BitcoinBasis

Andre Eberle

Neufnachweg 6

86165 Augsburg

4982165042847

https://bitcoinbasis.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten