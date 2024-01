Startseite Fachwissen aus der Praxis für die Praxis in der ARDEXacademy Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-26 10:47. Neues Ardex-Seminarprogramm 2024 Witten, 26. Januar 2024. Auch nach vielen Jahren in der Praxis: Es gibt immer wieder etwas dazuzulernen. Gelegenheit dazu bietet die ARDEXacademy, die im Februar mit einem neuen Seminarprogramm in das Jahr 2024 startet. Die Themen drehen sich um die Gestaltung von Wänden und Böden, die Verarbeitung neuer Materialen, wichtige Vorschriften oder Fragen zur Betriebsführung. Die Seminare finden an vier Standorten in Deutschland statt. Dazu gibt es zahlreiche Online-Kurse auf der E-Learning-Plattform. Der Fokus der Seminare liegt auf der Praxis. "Wir orientieren uns an den Erfahrungen und Herausforderungen der Fachbetriebe im Tagesgeschäft", stellt Dr. Markus Stolper, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Ardex, fest. "Unser Seminarangebot konzentriert sich dabei auf zwei Bereiche: Technische Inhalte ergänzen wir mit Themen aus angrenzenden Bereichen, wie Nachhaltigkeit, Recht und Vertriebstrainings." Breites Themenspektrum

Von kreativer Wandgestaltung und dem Verlegen von Parkett, Naturstein und Großformaten über Themen wie Trockenbau von der Unterkonstruktion bis zur glatten Oberfläche, schnelle Renovierung und nachhaltiges Bauen bis zur Rolle des Handwerkers als Imageträger gegenüber den Kunden: Das Ardex-Seminarprogramm deckt auch 2024 wieder ein breites Spektrum ab. "Die Kurse helfen Fachbetrieben, ihre Kompetenz zu erweitern und ihren Kunden neue Leistungen anzubieten. Hier erhalten sie umfangreiche Tipps und Tricks, die ihnen ihre Arbeit künftig erleichtern", so Dr. Markus Stolper. Experten aus der Praxis

Das Angebot des Baustoffherstellers Ardex richtet sich in erster Linie an Maler und Trockenbauer, Bodenleger, Fliesen- und Natursteinleger sowie an den Fachhandel - aber immer häufiger auch an Architekten und Planer. Geleitet werden die Trainings von den Experten der Ardex-Anwendungstechnik. Je nach Thema ergänzen Spezialisten aus der Ardex-Gruppe wie Gutjahr und wedi oder von Industriepartnern wie Festool, Graco, Hamberger Flooring, Protektor sowie Sachverständige das Team. "Wir vermitteln unseren Anwendern, wie sie mit unseren Produkten qualitativ hochwertige Arbeiten ausführen können - und dabei wirtschaftlich und effizient arbeiten", sagt Emanuel Schreiber, Leiter der Anwendungstechnik bei Ardex. "Dabei sprechen wir auch rechtliche Fragen oder das Thema Nachhaltigkeit an. Und wir geben Tipps für den Verkauf. Denn auch "Klappern" gehört schließlich zum Handwerk." Darüber hinaus sammeln die Teilnehmer der Fliesen-Seminare Punkte im Rahmen von "Zert-Fliese", dem Qualifizierungsprogramm des Fachverbands Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Schulungen an vier Standorten und per E-Learning

Die Schulungen finden an vier verschiedenen Standorten der ARDEXacademy in Deutschland statt: in Witten (Nordrhein-Westfalen), Parchim (Mecklenburg-Vorpommern), Bad Berka (Thüringen) und Altusried (Bayern). Die ARDEXacademy startet am 22. Februar am Hauptsitz in Witten mit dem Thema "Groß, größer: XXL-Formate sicher verlegen". Das gesamte Seminarangebot finden Interessierte unter www.ardex.de/seminare - mit allen Informationen und Anmeldemöglichkeiten. Unter dem Motto "Digital zu Hause lernen" stellt die ARDEXacademy außerdem ein digitales Schulungsangebot zur Verfügung. Auf der E-Learning-Plattform haben Teilnehmer Zugang zu qualitativ hochwertigen Online-Kursen mit ganz unterschiedlichen interaktiven Lerninhalten - rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche. Die E-Learning-Plattform der ARDEXacademy ist unter www.ardexacademy.de erreichbar. Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 1.090 Millionen Euro. Firmenkontakt

