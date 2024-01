Startseite Die Methoden Kickl aus dem Weg zu räumen werden durch die steigende Angst der Einheitsparteien immer irrer Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2024-01-25 21:35. Je näher der Wahltag rückt, desto nervöser werden die Einheitsparteien, die Eliten und ihre Helfer in den Mainstream-Medien. Sie malen Horrorszenarien an die Wand, brandmarken die FPÖ und damit vor allem weite Teile der Bevölkerung, die diese unterstützen, als „demokratiefeindlich“ oder „rechtsextrem“. Warum die Methoden des Systems jetzt immer irrer werden und wieso es eine politische Wende durch die Österreicher mit einer starken FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl so fürchtet, erfährt man hier. Eine breite ORF-Bühne für eine sogenannte „Extremismus-Expertin“, die dort patriotische Politiker als „Gefahr für die Demokratie“ bezeichnet und über deren Ausschluss von politischen Ämtern nachdenken darf und kaum mehr ein Tag, ohne Artikel in Mainstream-Medien, in denen regelrechte Weltuntergangsszenarien bis hin zu haarsträubend absurden NS-Vergleichen herbeifantasiert werden. Was hinter alldem steckt, brachte unsere FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Susanne Fürst im aktuellen FPÖ-TV-Interview auf den Punkt: „Die schwarz-grün-rot-pinke Einheitspartei merkt, dass sie in der politischen Auseinandersetzung mit uns nicht bestehen kann, weil wir Freiheitliche als einzige politische Kraft die Interessen der eigenen Bevölkerung in den Vordergrund stellen. Das haben wir bei Corona, bei der Bekämpfung der von der schwarz-grünen Regierung hausgemachten Rekordteuerung, mit dem konsequenten Eintreten für unsere immerwährende Neutralität und gegen die illegale Masseneinwanderung gezeigt.“ Hier kann man hier das brandaktuelle FPÖ-TV-Interview mit unserer FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Susanne Fürst an, in dem sie unter anderem erklärt, warum Einheitspartei und Mainstream damit keinen Erfolg haben werden, die Freiheitlichen und ihre Wähler als „antidemokratisch“ zu punzieren: Die Rede von Dr. Fürst: https://www.youtube.com/watch?v=BX_yx8aZIPw Fptp: Dr. Fürst FPÖ-Klubobmann-Steöövertreter Susanne Fürst (FPÖ) Anhang Größe fürst.jpg 100.42 KB Über fotovymy Vorname

