Calibre schließt Übernahme von Marathon ab

Vancouver, British Columbia. - 24. Januar 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) und Marathon Gold Corporation (TSX: MOZ) (Marathon) freuen sich, den erfolgreichen Abschluss der zuvor gemeldeten Transaktion bekannt zu geben, in deren Rahmen Calibre unter anderem alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Marathon (die Marathon-Aktien) gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangementplan (das Arrangement) erworben hat. Gemäß dem Arrangement erhielten die ehemaligen Marathon-Aktionäre 0,6164 einer Calibre-Stammaktie (jede ganze Aktie, eine Calibre-Aktie) im Austausch für jede Marathon-Aktie. Infolge des Arrangements gab Calibre insgesamt 249.813.422 Calibre-Aktien aus. Nach Abschluss des Arrangements besitzen die bestehenden Calibre- und ehemaligen Marathon-Aktionäre ungefähr 65 % bzw. 35 % der ausgegebenen und ausstehenden Calibre-Aktien. Infolge des Arrangements erwarb Calibre eine 100%ige Beteiligung an Marathons fortgeschrittenem Valentine-Goldprojekt in Neufundland & Labrador, einer der besten Bergbauregionen der Welt. Dekotierung der Marathon-Aktien Calibre beabsichtigt, Marathon zu veranlassen, die Notierung der Marathon-Aktien an der Toronto Stock Exchange einzustellen, einen Antrag auf Beendigung der Berichterstattungspflicht zu stellen und die Berichterstattungspflicht als Aktiengesellschaft so bald wie möglich zu beenden. Die Calibre-Aktien, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden, werden voraussichtlich an der Toronto Stock Exchange notiert und zum Handel zugelassen. Ernennung von Matthew Manson in Calibres Board of Directors Calibre freut sich, die Berufung von Matthew Manson, dem ehemaligen President, CEO und Director von Marathon, in Calibres Board of Directors mit Wirkung vom 25. Januar 2024 bekannt zu geben. Berater und Rechtsbeistand Trinity Advisors Corporation und TD Securities Inc. fungierten als Finanzberater von Calibre. Scotiabank, Raymond James Ltd. und Haywood Securities Inc. erbrachten Kapitalmarktberatungsdienste für Calibre, Cassels Brock & Blackwell LLP fungierte als kanadischer Rechtsberater für Calibre und Dorsey & Whitney LLP und GreenbergTraurig LLP fungierten als US-Rechtsberater für Calibre. Maxit Capital LP fungierte als Finanzberater von Marathon und Canaccord Genuity Corp. war der Finanzberater des Sonderausschusses. Die National Bank erbrachte Kapitalmarktberatungsdienste für Marathon. Mason Law und Norton Rose Fulbright Canada LLP fungierten als kanadische Rechtsberater von Marathon und Norton Rose Fulbright US LLP als US-amerikanischer Rechtsberater von Marathon. Über Calibre Mining Corp. Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

www.resource-capital.ch Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Ansichten und aktuellen Erwartungen von Calibre und Marathon in Bezug auf zukünftige Geschäftsaktivitäten und Betriebsergebnisse. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre und Marathon in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und häufig durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten" eintreten, und beinhalten Informationen über: (i) Erwartungen in Bezug auf die potenziellen Vorteile und Synergien des Arrangements und die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, die Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Integration der Unternehmen oder der Auswirkungen unerwarteter Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen, (ii) Erwartungen in Bezug auf die Aufhebung der Notierung der Marathon-Aktien an der Toronto Stock Exchange und die Notierung der im Rahmen des Arrangements ausgegebenen Calibre-Aktien an der Toronto Stock Exchange, (iii) Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Exploration und Entwicklung, das Wachstumspotenzial der Betriebe von Calibre und Marathon und (iv) Erwartungen in Bezug auf andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre und Marathon basieren auf den entsprechenden Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der dem Management von Calibre und Marathon zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Calibre und Marathon übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Calibre Mining Corp.

