Startseite Weiße Berge, soweit das Auge reicht… Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-25 17:06. Sanfter Tourismus, der für ganz viel Glück in Weiß sorgt. Die vielseitige Natur des Saalachtals, die jetzt traumhaft glitzert. Wer einmal im Naturhotel Schütterbad war, weiß, wie Wintermagie geht... Aktiv sein, durchatmen und den Winter in seiner reinsten Form genießen - es sind in der Regel diese Dinge, die Gäste zur kalten Jahreszeit ins Salzburger Saalachtal locken. Feinstens schlemmen, abschalten und sich von erprobter Gastfreundschaft umwerben lassen - Selbstverständlichkeiten, die obendrauf im dortigen Naturhotel Schütterbad möglich gemacht werden. In dieses einmalig gemütliche Haus zwischen den weißen Bergen der Region zieht man sich zurück, wenn man Ruhe schätzt, aber trotzdem nicht weit von sämtlichen Aktivmöglichkeiten sein will. Wenn man nachmittags ausgiebig saunieren möchte und abends am besten bei einer mit viel Liebe gekochten Köstlichkeit abschaltet. Ja, und wenn man statt auf winterlichen Massentourismus viel lieber das entschleunigte Schnee-Abenteuer wählt… Winterabenteuer - aber entspannt Denn wer im Schütterbad Urlaub macht, kann sich voll und ganz entspannen. Nicht einmal das Auto braucht man hier jemals zu starten. Vor der Hoteltür wartet jeden Tag ein öffentlicher, kostenloser Skibus und bringt Gäste des Hauses auf direktem Wege in die Schneepracht hinaus. In der Almenwelt Lofer kann man sich bei besten Verhältnissen und grandiosen Aussichten ganz dem Skisport hingeben. Auf den vielfältigen Pisten des modernen Familienskigebiets finden Groß und Klein etwas nach ihrem Geschmack. Ein Stück weiter, im Naturidyll Heutal, gibt es noch ein kleines, feines und obendrauf absolut schneesicheres Skigebiet. Dennoch werden hier nicht nur Wedler glücklich: Es warten außerdem eine besonders schöne Höhenloipe, Rodelstrecken sowie Winterwandertouren auf aktive Besucher. Obendrauf bietet sich dieses Gebiet ideal für traumhafte Skitouren an. Und so verbringt man die kalten Tage des Jahres hier irgendwo zwischen Bewegung und Genuss - jedenfalls entschleunigt und entspannt, das steht fest. **** Naturhotel Schütterbad

