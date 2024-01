Startseite Templantat-Akupunktur zum Abnehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-25 16:52. Pfunde verlieren und gesundes Gewicht halten Mit den Kilos runter - das ist immer ein guter Vorsatz. Denn zu viel Gewicht belastet den gesamten Körper. Aber wie schwer es ist abzunehmen, wissen nur die, die schon zig Diäten hinter sich haben. Wer sich diesen Frust ersparen möchte, kann sich mit der Praxis für Implantat-Akupunktur in Meerbusch bei Düsseldorf (www.implantat-akupunktur.de, Tel. 02132 998630) in Verbindung setzen und ein Beratungsgespräch bzw. einen Behandlungstermin mit Dr. Stefan Lobner vereinbaren. Dr. Lobner unterstützt seine Patienten mit der Templantat-Akupunktur, den guten Vorsatz Wirklichkeit werden zu lassen. Bei dieser innovativen Methode setzt der Arzt einmalig winzige Bio-Impantat-Nadeln, so genannte Templantate, an ausgewählte Suchtpunkte ins Ohr, die Monate dort verbleiben, bis sie sich selbst auflösen. "Die Templantate, die auf der Basis einer Substanz aus Milch-Fruchtsäure hergestellt werden, üben einen Dauerreiz auf das zentrale Nervensystem aus. Dadurch helfen sie den Patienten, Hungergefühl und Heißhungerattacken zu mildern bzw. zu unterdrücken", erklärt Dr. Lobner die Methode. "Außerdem wird der Stoffwechsel angeregt, dass der Körper überschüssiges Fett verbrennen kann", so der Mediziner. Die schmerzfreie Behandlung wird durch einen Ernährungsplan und motivierende Gespräche mit dem Arzt begleitet. Und noch ein Vorteil: Durch die langanhaltende und unterstützende Wirkung der Templantat-Akupunktur hat der Patient Zeit, dauerhaft sein Essverhalten positiv zu verändern. In der Facharztpraxis für Implantat-Akupunktur in Meerbusch bei Düsseldorf werden Patienten mit neurologischen Erkrankungen, wie z. B. Restless Legs Syndrom (unruhige Beine), Morbus Parkinson und Demenz mit Implantat-Akupunktur/Neurostimulation behandelt. Außerdem betreut Dr. Stefan Lobner Patienten bei der Gewichtsabnahme und Rauchentwöhnung. Dafür werden u.a. aufösbare Templantate ins Ohr gesetzt. Firmenkontakt

Facharztpraxis für Implantat-Akupunktur

Dr. Stefan Lobner

Düsseldorfer Str. 77

40667 Meerbusch

02132 998630

www.implantat-akupunktur.de Pressekontakt

PR Kompakt

Petra Müller

Virchowstraße 34

41464 Neuss

02131 01066

www.prkompakt.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten