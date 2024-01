Startseite Chantal Kasper ist neue Head of Marketing bei dem Online-Fertiger FACTUREE Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-25 14:02. Erfahrene Marketing-Expertin übernimmt Aufgaben von Benjamin Schwab Berlin, 25. Januar 2024 - Chantal Kasper ist ab sofort Head of Marketing bei dem Online-Fertiger FACTUREE (www.facturee.de). Mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing und Mediastrategie bringt sie eine umfassende Expertise mit. Sie übernimmt künftig die Aufgaben von Benjamin Schwab, der das Unternehmen Ende Februar in freundschaftlicher Verbundenheit verlässt. Chantal Kasper hat sich in ihrer neuen Funktion zum Ziel gesetzt, die Marke FACTUREE weiter zu stärken und die Bekanntheit des Unternehmens im internationalen Markt auszubauen. Chantal Kasper fungierte zuletzt als Head of Brand Marketing & Communication bei der Online-Gebrauchtwagen-Plattform heycar. Zuvor sammelte sie wertvolle Erfahrungen im Marketing beim Textilunternehmen Walbusch und auf Mediaagentur-Seite, wo sie unter anderem für Kunden wie die Siemens AG tätig war. In ihrer neuen Eigenschaft als Head of Marketing bei FACTUREE arbeitet sie daran, die Plattform als die umfassende One-Stop-Shop-Lösung für nahezu alle Fertigungsanfragen bei den Zielgruppen zu platzieren. FACTUREE - eine Marke der cwmk GmbH - verfügt über ein Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Partnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Dadurch unterhält der Online-Fertiger das breiteste Fertigungsspektrum im Markt. Mehr als 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit, wodurch fristgerechte Lieferungen gewährleistet sind. Eines der erklärten Ziele von Chantal Kasper bei FACTUREE ist es, die Bekanntheit der Marke im Wettbewerbsumfeld weiter zu steigern. Sie sagt: "Dabei fokussiere ich mich darauf, unserem Angebot sowohl bei Bestandskunden als auch bei potenziellen Neukunden mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Meine Expertise liegt insbesondere in der Markenbildung, der Entwicklung und Umsetzung von Mediastrategien sowie der Stärkung der Kundenbindung. Das hilft mir dabei, Marketinginitiativen erfolgreich voranzutreiben und zum weiteren Wachstum von FACTUREE beizutragen." Co-Founder und CMO übergibt Staffelstab zum Ende Februar

Chantal Kasper folgt auf Benjamin Schwab, der Ende Februar den Staffelstab übergibt. Dieser ist Co-Founder von FACTUREE und schrieb die erfolgreiche Firmengeschichte bis dato als CMO mit. Benjamin Schwab sagt: "FACTUREE wurde 2017 als echter Early Mover in der DACH-Region aus dem Wohnzimmer heraus gegründet und wir haben den Begriff der Online-Fertigung geprägt. Heute verzeichnet FACTUREE einen achtstelligen Umsatz - und zwar ohne Investoren. Ich bin stolz, dieses exponentielle Wachstum von Beginn an mitgestaltet zu haben, und werde es weiter mit Freude beobachten - mit Chantal habe ich eine würdige Nachfolgerin gefunden. Dem Unternehmen, das mir immer am Herzen liegen wird, bleibe ich freundschaftlich verbunden und stehe beratend im Hintergrund zur Seite." Moritz König, Co-Founder und CEO bei FACTUREE, sagt: "Mit vereinten Kräften haben wir FACTUREE aus der Taufe gehoben, großgezogen und dabei signifikante Wachstumsschritte und -schmerzen gemeistert. Wir bedauern, dass Benjamin Schwab nicht mehr aktiver Teil des Teams sein wird, und bedanken uns für seine großartigen Leistungen." Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland. Weitere Informationen: www.facturee.de Firmenkontakt

