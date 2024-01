Startseite Troy Minerals ermittelt im Zuge der kürzlich abgeschlossenen drohnengestützten Magnetikmessung einen REE-Trend bei Lac Jacques Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-25 12:06. 25. Januar 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, die Ergebnisse der drohnengestützten Magnetikmessung 2023 auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Konzessionsgebiet Lac Jacques bekannt zu geben. Das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Jacques befindet sich circa 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) sowie circa 40 km nordöstlich der Stadt St. Anne du Lac. Die Firma Pioneer Exploration Consultants absolvierte eine drohnengestützte Flugmessung der Magnetfeldstärke über einem Teil des Konzessionsgebiets. Die Vermessung umfasste insgesamt 215 Profilkilometer auf einem Raster mit Querlinien im Abstand von 50 Metern und Verbindungslinien im Abstand von 500 Metern. Die Ausrichtung der Querlinien im Rahmen der Vermessung betrug 170° (Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73367/Troy_012524_DEPRCOM.00... Abbildung 1: Im Rahmen der magnetischen Flugvermessung erfasstes Gebiet Die auf dem Projekt Lac Jacques durchgeführte drohnengestützte Magnetikvermessung definierte eine in Ost-West-Richtung verlaufende magnetische Anomalie, die im Allgemeinen mit dem Magnetitgehalt in den syenitischen Intrusivgesteinen in Verbindung stehend angesehen werden kann. Magnetische Tiefstwerte stehen in Zusammenhang mit Sedimentgestein und magnetische Höchstwerte mit Syenit mit einem Magnetitgehalt von weniger als fünf Prozent. Der Magnetitgehalt nimmt im Allgemeinen mit der groben Beschaffenheit der Syenit- und/oder granitischen Pegmatitgesteine zu, die mit bekannten REE-Mineralisierungen verbunden sind. Auf Abbildung 2 ist die gesamte magnetische Feldstärke (reduziert auf den Pol) dargestellt, auf Abbildung 3 die erste vertikale Ableitung der Magnetik. Die endgültigen Karten zeigen eine sehr klare magnetische Signatur auf, die ungefähr in Ost-West-Richtung verläuft, wobei die nördliche Grenze an bekannten Strukturen (regionale Verwerfungen) und anomalen Böden ausgerichtet ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73367/Troy_012524_DEPRCOM.00... Abbildung 2: Gesamte Magnetfeldstärke, Vermessung durch Pioneer Exploration (2023)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73367/Troy_012524_DEPRCOM.00... Abbildung 3: Erste vertikale Ableitung, Vermessung durch Pioneer Exploration (2023) Es werden unverzüglich weitere Arbeiten eingeleitet, um Bohrziele für das Winterbohrprogramm 2024 zu ermitteln, das voraussichtlich im Februar oder Anfang März unter Verwendung der bis dato erfassten Daten (Magnetik, Bodengeochemie, Geologie) beginnen wird. Die vier Diamantbohrlöcher aus dem Jahr 2023 konzentrierten sich auf die bei Schürfgrabungen entdeckte Mineralisierung, die sich entlang einer großen regionalen Verwerfung befindet, welche wiederum die nördliche Grenze des magnetischen Hochs markiert. Geologisch gesehen durchteuften die Bohrungen mittelkörnige bis pegmatitische granitische bis syenitische Intrusionen. Die Analyseergebnisse für diese Bohrlöcher stehen noch aus. Abbildung 4 zeigt die gerasterten geochemischen Bodenergebnisse (gesamte REE + Y) über den Messergebnissen der gesamten Magnetfeldstärke zusammen mit den geologischen Strukturen im regionalen Maßstab.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73367/Troy_012524_DEPRCOM.00... Abbildung 4: Kompilationskarte: geochemische Bodenergebnisse über der gesamten Magnetfeldstärke Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Cronk, B.Sc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. IM NAMEN DES BOARDS, Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com Über Troy Minerals Inc. Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt: Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten. Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus zwanzig (20) Claims mit insgesamt 1.170 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat. Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 km südwestlich der Stadt Prince George. Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources. Zukunftsgerichtete Aussagen Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. 