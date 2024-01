Startseite Buchtipp: "Rockys Rückkehr" von Sopho Potskhverashvili Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-25 12:05. Der neunmonatige Husky Rocky geht in einem für ihn unbekannten Stadtviertel verloren, als er zu Besuch bei der Oma ist. Findet er wieder nach Hause oder ist er für die Familie für immer verloren? "Rockys Rückkehr" ist eine wahre und schöne Geschichte für große und kleine Leser. Wie Rocky ist auch das Buch über ihn ein echtes Familienprojekt, denn ohne die tatkräftige Unterstützung gerade der Tochter von Sopho Potskhverashvili, wäre die Veröffentlichung fast gescheitert. Nun freut sich Rocky aber, Sie kennenzulernen und wir uns darauf, Ihnen weitere Informationen zuzusenden! "Rockys Rückkehr", Sopho Potskhverashvili, erschienen im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft (https://literaturgesellschaft.ch)

ISBN: 978-3-03883-174-7, gebunden, 23 Seiten, 16CHF /14€ Die Schweizer Literaturgesellschaft unterstützt Autorinnen und Autoren, die ihr Buch veröffentlichen möchten und bietet von der Textkorrektur über die Buchgestaltung, das Coverlayout, Druck und Vertrieb bis zum intensiven Marketing alle Dienstleistungen an. Autorinnen und Autoren können ihr Manuskript einfach zur Prüfung einsenden, die Prüfung selbst dauert nur etwa 14 Tage. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH. Kontakt

