Startseite Gold und Silber sind immer eine gute Option Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-25 11:41. Seit Jahrtausenden sind die beiden Edelmetalle für Wirtschaft, Kultur und nun auch Technologie bedeutend und besitzen dauerhaften Wert. Silber in seiner Funktion als Industriemetall ist ein wichtiger Bestandteil von technologischen Entwicklungen. Dies gilt für erneuerbare Energien, modernste Techniken und viele andere Anwendungen. Gold verfügt über das Potenzial Wert zu erhalten und das Vermögen zu vermehren. Auch Silber steht für Sicherheit und Werterhalt und es gibt zahlreiche Forschungen, die mit den besonderen Eigenschaften des Edelmetalls Neuerungen bringen. So wird beispielsweise ständig an neuen verbesserten Legierungen gearbeitet. Die Zugabe von Silber zu bestimmten Legierungen kann für eine größere Festigkeit des Materials sorgen, wobei geringe Mengen Nanosilber ausreichen. Durch die Zugabe von zwei Prozent Nanosilber zu Metal Matrix (eine wichtige Legierung in der industriellen Fertigung) kann eine um rund 26 Prozent größere Druckfestigkeit erreicht werden. Dass Gold auf Anleger eine besondere Faszination ausübt, ist bekannt. Früher wurde Gold in Münzen, Reliquien und Schmuck verarbeitet. Heute findet es sich in elektronischen Bauteilen sowie in der Medizin. Es ist in Automobilen, Smartphones oder in der Hardware zur digitalen Kommunikation vorhanden. Auch Gold kann Legierungen verbessern, mehr Härte und Belastbarkeit erzeugen. Umwelteinflüsse können Gold kaum etwas anhaben. Die Goldnachfrage ist größer als die von den Minen produzierte Menge. Wiederaufbereitung und Zentralbankverkäufe gleichen dies aus. Seit vielen Jahren werden jährlich immer mehr als 4.000 Tonnen Gold weltweit nachgefragt (in 2022 rund 4.741 Tonnen), mit Ausnahme von 2020. Für Investoren, die sich die Edelmetalle nicht physisch zulegen möchten (oder auch zusätzlich) eignen sich Gesellschaften mit Gold und Silber in den Bergbauprojekten. Dazu gehört etwa Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - mit drei Projekten in Mexiko. Die Mine La Guitarra soll wiederbelebt werden. Chesapeake Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-c... - konzentriert sich auf Entdeckung, Erwerb und Erschließung von Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen besitzt das aussichtsreiche Metates Projekt in Durango. Es ist eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten