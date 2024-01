Startseite Die Autochecker checken Autos, vor einem möglichen Kauf. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-25 08:50. Die Autochecker GmbH - Ihr zuverlässiger Partner beim Autokauf! Entdecken Sie unsere innovativen Dienstleistungen, bevor Sie sich ein Auto kaufen. Die Autochecker GmbH revolutioniert den Autokauf mit umfassendem Autocheck-Service. Die Autochecker GmbH bietet einen einzigartigen Service für Autokäufer in ganz Deutschland an. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Fahrzeuge im Auftrag seiner Kunden vor einem möglichen Kauf zu prüfen und ihnen so teure Fehlkäufe zu ersparen. Das Team von den Autocheckern besichtigt nicht nur die Fahrzeuge, sondern führt auch eine gründliche Probefahrt durch, verhandelt den Preis für den Kunden und gibt sogar vor Ort eine Anzahlung, um das Fahrzeug für den Kunden zu reservieren. Dabei werden Unfallschäden und sonstige Mängel im und am Auto aufgedeckt. Zudem werden der Fehlercode-Speicher ausgelesen, die Fahrzeugpapiere und die Ausstattungsliste überprüft. Für den technischen Aspekt fährt das Team sogar mit dem Fahrzeug zum TÜV, wo ein Technik-Check durchgeführt wird. Der Kunde kann dank Video-Call jederzeit live dabei sein. Darüber hinaus bieten die Autochecker Suchaufträge an, um das Wunschfahrzeug des Kunden zu finden und alle notwendigen Fragen im Vorfeld zu klären. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Bares Geld. Zusätzlich können Kunden auf der Webseite von den Autocheckern einen VIN-Check durchführen, bei dem sie eine detaillierte Marktwertanalyse inklusive genauer Ausstattungsliste erhalten. Das Unternehmen bietet auch Gebrauchtwagengarantien durch externe Partner an. "Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen umfassenden und zuverlässigen Service zu bieten, der ihnen hilft, die richtige Entscheidung beim Autokauf zu treffen", sagt Geschäftsführerin Melanie Kamberoglu. "Unsere Expertise und Erfahrung im Bereich der Fahrzeugprüfung ermöglicht es uns, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und unseren Kunden wertvolle Informationen über das Fahrzeug zur Verfügung zu stellen." Mit ihrem innovativen Ansatz revolutionieren die Autochecker GmbH den Autokauf in Deutschland und setzen neue Maßstäbe in Sachen Kundenservice und Transparenz beim Autokauf. Interessierte können sich auf der Webseite von den Autocheckern über die verschiedenen Dienstleistungen informieren und sich von dem erfahrenen Team unterstützen lassen. Die Autochecker, checken deutschlandweit Fahrzeuge, vor einem möglichen Kauf. So können wir unsere Kunden nicht nur vor einem möglichen Fehlkauf schützen, sondern auch etwas für die Umwelt tun. Da wir 100 % elektrisch unterwegs sind. Kontakt

