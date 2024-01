Startseite Gesundheitsexperte Steve Nino gewinnt Excellence Award Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-25 08:49. Alles beginnt mit einer Entscheidung! Beim internationalen Speaker Slam am 18.01.24 hat Steve Nino (39), Gesundheitsexperte, den Excellence Award verliehen bekommen. Nach New York, Wien, Hamburg, Dubai, Stuttgart, Wiesbaden und München, fand das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event dieses Jahr in Mastershausen bei Frankfurt am Main statt. Der gebürtige Wiener konnte sowohl das Publikum, als auch die Jury mit seiner Bühnenperformance und seinem Thema überzeugen. Dabei behauptete er sich erfolgreich gegen 117 Teilnehmer aus 21 Nationen. Ein Rekord in Sachen Teilnehmeranzahl. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem die Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander antreten. Die Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Dies ist Steve Nino mit Bravour gelungen. Seine Botschaft: Alles beginnt mit einer Entscheidung. In seiner Rede hat Steve Nino die These aufgestellt, dass jeder Zustand verändert werden kann, wenn man sich dafür bewusst entscheidet. Steve Nino weiß selbst, wie es ist, chronisch krank zu sein. Im Alter zwischen 15-27 Jahren hatte er täglich Schmerzen. Über 10 Jahre war er auf der Suche nach Heilung, bis er auf eine Technik stieß, die alles veränderte. Heute hilft er Menschen, ihre Ziele und Gesundheit zu erreichen, damit auch sie ein glückliches und erfülltes Leben führen können. In meinem Online-Programm bekommen meine KlientInnen alles an die Hand, was sie brauchen, um mutig ihren ganz persönlichen Weg zu finden und zu gehen. Eine Community, in der sie sich mit anderen Menschen in ähnlichen Situation verbinden und austauschen können, ist besonders wertvoll. Über die Auszeichnung mit dem Excellence Award freut sich Nino sehr: Der Award zeigt mir, dass ich mit meiner Arbeit auf dem richtigen Weg bin. Es war nicht leicht, das Publikum und die fachkundige Jury aus Autoren, Speakern und Unternehmern genau dort abzuholen, wo sie stehen und für mein Thema zu begeistern - und all das in nur vier Minuten! Doch die Mühe hat sich gelohnt. Steve Nino Kontakt

