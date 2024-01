Modern Plant-Based Foods verzeichnet zunehmendes Interesse an seinen Produktinnovationen Vegan Kaviar und Sausage-Less Rolls

VANCOUVER, BC, 24. Januar 2024 / IRW-Press / Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Foods) oder (das Unternehmen), ein führender Anbieter in der Branche für pflanzliche Lebensmittel, freut sich über das wachsende Interesse an seinen innovativen Produktlinien zu berichten, einschließlich Plant-Based Kaviar und Sausage-less Rolls. Das Unternehmen bemüht sich nach wie vor um strategische Ausrichtung und Innovation, wobei sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Entwicklung von wohlschmeckenden Produkten gerichtet ist, die auf dem aktuellen Markt ein pflanzliches Angebot bieten, das eins zu eins anstatt herkömmlichen nicht veganen Produkten konsumiert werden kann.

Der Markt für veganen Kaviar, ein relativ neues Segment in der Branche für pflanzliche Lebensmittel, hat ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Jüngsten Berichten zufolge wird der Weltmarkt bis 2025 einen Wert von 400 Millionen $ erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % pro Jahr entspricht. Der Markteintritt von Modern Plant-Based Foods mit seiner Produktlinie Plant-Based Kaviar, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Lachs, Wasabi und Beluga erhältlich ist, positioniert das Unternehmen an vorderster Front in diesem aufstrebenden Sektor. Auch der Markt für pflanzliche Sausage Rolls wächst schnell, geschuldet ist dies der steigenden Nachfrage nach gesünderen und nachhaltigen Fleischalternativen. Branchenanalysten erwarten für die nächsten fünf Jahre eine CAGR von 8 % in diesem Segment, was eine große Chance für die Produktlinie Sausage-less Rolls von Modern Plant-Based Foods darstellt.

Angesichts des zunehmenden Interesses sondiert Modern Plant-Based Foods aktiv eine Reihe potenzieller Vertriebskanäle. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit Vertriebspartnern für seine neuen Produktlinien, wobei der Schwerpunkt auf der Durchdringung des Gastronomiesektors liegt; unter anderem werden Partnerschaften mit Restaurants, Cafés und Catering-Firmen sowohl im Inland als auch international in Erwägung gezogen. Um die erwartete Nachfrage zu befriedigen, ist Modern Plant-Based Foods offen gegenüber innovativen weltweiten Vertriebslösungen. Das Unternehmen ist bestrebt sicherzustellen, dass seine gesünderen und nachhaltigeren Lebensmittelprodukte einem breiten Publikum zur Verfügung stehen. Modern Plant-Based Foods ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften mit Vertriebsunternehmen, die die Werte der Nachhaltigkeit und der Qualitätsstandards des Unternehmens teilen.

Unser Ziel ist es, unsere Produkte Plant-Based Kaviar und Sausage-less Rolls für jedermann leicht zugänglich zu machen, so Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant-Based Foods. Wir verzeichnen eine wachsende Nachfrage nach wohlschmeckenden veganen Produkten, die von einer breiteren Verbraucherbasis konsumiert werden können. Wir haben den Schritt der Produktentwicklung perfektioniert und arbeiten nun daran, diese neuen Innovationen in umfassenden Vertriebsnetzen zu platzieren.

Eine Studie der Credit Suisse hat ergeben, dass 66 % der Verbraucher im Alter von 16 bis 40 Jahren in 10 Ländern planen, in Zukunft mehr für pflanzliche Fleisch- und Milchalternativen auszugeben. Es gibt jedoch nach wie vor Möglichkeiten zur Produktentwicklung und -optimierung, unter anderem im Hinblick auf die Verbesserung des Geschmacks und zur Senkung der Preise in der Kategorie pflanzlicher Fleischersatz. Der Geschmack ist das Haupthindernis für den Verzehr von pflanzlichen Lebensmitteln. Nach Angaben von Mintel sind 53 % aller Verbraucher der Meinung, dass der Geschmack pflanzlicher Eiweißprodukte an Fleisch heranreichen sollte. gfi.org/marketresearch/

Über Modern Plant Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

