Startseite Schrottentsorgung Moers – Unkomplizierter Abtransport für Privathaushalte und Gewerbe Pressetext verfasst von Schrotthändler_NRW am Mi, 2024-01-24 23:21. Ganz gleich, ob Sie Privathaushalt oder Gewerbetreibender sind, die Schrottentsorgung Moers bietet Ihnen einen einfachen und effizienten Abtransport von Haushaltsschrott. Mit nur einem Anruf bei der mobilen Schrottloswerden Moers können Sie sich von unerwünschtem Schrott befreien lassen. Wir holen Elektroschrott, Haushaltsschrott, sortenreinen Schrott, Mischschrott, Computerschrott, Gartenschrott und Fahrzeugschrott direkt bei Ihnen zuhause oder von Ihrem Betriebsgelände ab. Vielfältiges Spektrum abholbarer Gegenstände: Von Motoren, Mofas, Schwerlastregalen, Gartenmöbeln bis zu Geschirrspülern, Backöfen, Stahl- und Alufelgen, Fahrrädern, Werkzeugen, Wasserpumpen, Armaturen, Wellblech und vielen anderen Materialien – die Schrottabholung Moers übernimmt den schnellen und unkomplizierten Abtransport. Sogar leichte Demontagearbeiten werden von uns übernommen, um Ihnen die Abholung so bequem wie möglich zu gestalten. Professioneller Service: Die Dienstleistungen umfassen nicht nur den Abtransport, sondern auch die Verladung und den Transport zum firmeneigenen Gelände. Rufen Sie heute noch an und profitieren Sie von unserer hohen Service-Orientierung. Am Tag der Schrottabholung stellen Sie sicher, dass unsere Mitarbeiter ungehindert an die abzutransportierenden Materialien herankommen. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während unser Team die Arbeit erledigt. Kurze Zeit später sind Sie Ihren gesamten Haushaltsschrott oder anderen Schrott los, ohne einen Finger zu rühren. Wertvolle Rohstoffe im Haushaltsschrott: Trotz Ärger und Lästigkeit enthält Haushaltsschrott wertvolle Rohstoffe wie Edelstahl, Eisen, Messing, Aluminium, Kupfer, seltene Erden und Edelmetalle. Wir empfehlen Privatpersonen, diese nicht selbst zu trennen, da Elektrogeräte oft auch Giftstoffe enthalten. Die Schrottentsorgung Moers garantiert einen sorgsamen Umgang mit Haushaltsschrott und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner. Kurzzusammenfassung: Die Schrottabholung Moers bietet unkomplizierten Abtransport von Haushaltsschrott für Privatpersonen und Gewerbe. Haushaltsschrott enthält wertvolle Rohstoffe, aber auch giftige Bestandteile. Die Schrottentsorgung Moers gewährleistet einen sorgsamen Umgang, holt Schrott ab und führt ihn dem Recycling und den entsprechenden Entfallstellen zu. https://www.schrotthaendler-nrw.de/schrottabholung-moers/

Schrotthändler-NRW

Mohamad Helal

Telefon:015208789118

E-meil:info@schrotthaendler-nrw.de

https://www.schrotthaendler-nrw.de/ Über Schrotthändler_NRW Komplettes Benutzerprofil betrachten