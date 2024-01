Startseite kununu: Auszeichnung als Top Company 2024 für Personaldienstleister DIEPA Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 17:04. 4,4 Punkte-Bewertung liegt weit über dem Branchendurchschnitt Der Personaldienstleister DIEPA hat von kununu die Auszeichnung als "Top Company 2024" erhalten. Basis dafür bilden die 353 Bewertungen von Mitarbeitern und Bewerbern mit einem Durchschnittswert von 4,4 Punkten - ein Score, welcher weit über dem Durchschnitt der Branche im Bereich Personalwesen und -beschaffung von 3,8 Punkten liegt. 91 Prozent haben DIEPA in ihren Bewertungen sogar weiterempfohlen, ebenfalls ein deutlich höherer Wert als üblich. Die DIEPA GmbH hat sich auf Personalberatung, Personalbeschaffung und Personalvermittlung spezialisiert. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 16 Standorte mit Filialen. In der Kategorie "Vielfalt" - ausgedrückt durch "Gleichberechtigung" und "Umgang mit älteren Kollegen" - hat DIEPA mit 4,6 besonders hohe Bewertungen erhalten. In der Rubrik "Benefits" hoben 42 Prozent die Altersvorsorge hervor, 39 Prozent die Mitarbeiter-Events und 36 den Betriebsarzt. Hier einige aktuelle Stimmen: - "Mir wurde eine Top-Weiterbildung bewilligt und bei der Finanzierung geholfen. Danke!" - "Gut am Arbeitgeber finde ich: Strukturierte Arbeitsweise sowie modernes und digitales Denken." - "Eine Erzieherin sagt zum Vorgesetztenverhalten: "Sehr schöner Austausch, auf Augenhöhe. Wünsche werden angenommen und es wird sofort geguckt, ob sie umsetzbar sind." Geschäftsführer Tobias Dietze freut sich über die Auszeichnung zur Top Company 2024: "Für jeden Arbeitgeber ist die Akzeptanz und Reputation unter Mitarbeitern wichtig - für Personaldienstleister gilt dies jedoch in besonderem Maße. Daher sind wir stolz darauf, von unseren Mitarbeitern Und Bewerbern weit überdurchschnittliche Bewertungen erhalten zu haben." Dietze weiter: "Seit unserer Gründung vor über 25 Jahren achten wir darauf, dass sich all unsere Mitarbeiter wohlfühlen - sei es in unseren Filialen oder in den Einsatzbetrieben. Daher bieten wir auch ein Rundum-Sorglos-Paket aus Prämien, Zuschüssen und Vorteilen für unsere Mitarbeiter an: vom unbefristeten Arbeitsvertrag, attraktiven Gehaltsmodellen, Bonuszahlungen und Altersvorsorge bis hin zur Du-Kultur in einem familiären Umfeld. Doch wir wollen noch besser werden. 4,4 Punkte bedeutet auch, dass noch etwas Luft nach oben ist." DIEPA ist deutschlandweit vertreten und bietet Stellenangebote in verschiedenen Branchen und Berufsgruppen: Handwerker wie Tischler und Maler genauso wie Pflegekräfte, Restaurantfachleute oder Produktionshelfer. Weitere Informationen unter: https://www.die-pa.de/ . Kontakt

