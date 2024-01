Startseite compacer startet mit neuer Webseite ins Jahr Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 16:51. Mehr Fokus auf die Interaktion mit Kunden sowie die Mehrwerte und Einsatzmöglichkeiten der Produkte Gärtringen, 24. Januar 2024 - Um seinem Portfolio als IT-Dienstleister und Softwareanbieter eine größere Sichtbarkeit zu verleihen, hat compacer seine Webseite einem Facelift unterzogen und die zahlreichen Informationen neu strukturiert. Seit Anfang des Jahres profitieren Kunden und Interessenten von mehr Übersichtlichtkeit, Downloadinhalten und Kontaktmöglichkeiten. Ziel des Relaunchs ist es, den Internetauftritt des Unternehmens modern, klar gegliedert und informativ zu gestalten. "Unsere wichtigsten Produkte für die Datenintegration sowie die Prozessautomatisierung sind edbic und edpem. Hier haben wir nicht nur viele Informationen rund um unsere Produkte, sondern auch Referenzberichte, Einsatzszenarien und Leitfäden, die wir unserer Community an die Hand geben möchten", sagt Manuel Bitzer, CTO compacer. "Unser neuer Internetauftritt bietet auch dem compacer Partnernetzwerk eine größere Präsenz. Diese Synergien eröffnen unseren Kunden weitere Möglichkeiten, da sie die geballte Expertise mehrerer Player im Hintergrund wissen, die ihre zukünftigen Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Parallel dazu haben wir die Möglichkeiten der digitalen Kontaktaufnahme stark erweitert." Das aktuelle Design sowie die gradlinige Struktur verleihen der Webseite ein modernes Look-and-Feel und erleichtert das Navigieren durch das Angebot an Dienstleistungen und Services. Zudem gibt das Unternehmen mit dem neuen Auftritt mehr über sich preis. "Ganz neu haben wir jetzt eine Karriere-Seite integriert, damit wir nicht nur als Anbieter von IT-Lösungen in Erscheinung treten, sondern auch als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb", ergänzt Heike Aster, Managerin Produktmarketing von compacer und mitverantwortlich für den neuen Webauftritt (https://compacer.com/). Die compacer GmbH zählt zu Deutschlands wichtigsten IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für den zuverlässigen und formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen. compacer unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und sorgt dafür, dass sich deren IT-Struktur innovativ und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dabei kommen Smart Service Lösungen aus dem Bereichen EDI, e-Invoicing, Retrofit, Predictive Maintenance und Blockchain zum Einsatz. compacer versteht sich als vertrauenswürdiger, unabhängiger Technologiepartner und Innovator, der mit dem Auf- und Ausbau sicherer Ecosysteme die Wertschöpfungskette seiner Kunden optimiert. Das Unternehmen gehört zur eurodata-Gruppe und verfügt über eine nachhaltige nationale wie internationale Expertise im Bereich der Datenintegration und Prozessoptimierung. Mehr Informationen unter: www.compacer.com Firmenkontakt

compacer GmbH

Heike Aster

Max-Planck-Straße 6-8

71116 Gärtringen

+49 7034 998 910 0

www.compacer.de Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

