Startseite Festgefahren im Alltag - Wie Tantra Ehen retten kann Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 14:59. Tantra als Tür zurück ins Wir-Gefühl, wenn der Zauber der Liebesbeziehung nicht mehr spürbar ist Wenn Ehegatten und Langzeitpaare nicht mehr miteinander, sondern nebeneinander her leben, ist Tantra eine Möglichkeit, eingefahrenen Beziehungsstrukturen wieder Feuer einzuhauchen, Blockaden zu lösen und Selbstliebe und Urvertrauen zu stärken. So wird auf Herzens- und Körperebene wieder ein gemeinsames Wir möglich. Die tantrisch-buddhistischen Lehren wurden bereits vor über 1.400 Jahren niedergeschrieben und im Hochplateau Tibets für die Nachwelt konserviert. Und doch sind ihre Inhalte nach wie vor aktuell, weshalb es auch heute noch gute Gründe gibt, sich mit Tantra zu beschäftigen. Im Fokus steht bei Paaren meistens, sich wieder mit offenem Herzen, Neugier und Lebendigkeit begegnen zu können. Gerade wer tief im Innern eine Unzufriedenheit in der Beziehung spürt, aber trotz aller Schwierigkeiten zum anderen stehen und ihn begehren möchte, erkennt Tantra als wirksame Möglichkeit, sich wieder für echte Zweisamkeit zu öffnen. Aber um sich partnerschaftlich verbinden zu können, ist es wichtig, besonders auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und den Mut zu haben, diese offen und authentisch zu kommunizieren, mit all den Emotionen und Körperempfindungen, die uns Menschen ausmachen. Gemeinsam mit seiner Frau Joy gibt Thomas Hochgesang, Gründer von Love & Freedom Tantra und Mitbegründer des gemeinsam geführten YouMeUnity-Instituts, Paaren die Möglichkeit, mehr bei sich selbst und in ihrer Partnerschaft anzukommen. "Es geht darum, zu spüren, was wir wirklich brauchen. Und zwar unabhängig von dem, was andere davon halten", so Hochgesang. "Je mehr wir uns selbst spüren können, desto genauer wissen wir nicht nur, wo wir hinmöchten, sondern auch, was wir nicht wollen. Wir können besser für uns einstehen, unsere Grenzen deutlicher abstecken und diese Klarheit und Kraft aus den Tantra-Seminaren mit in den Alltag nehmen." Das Ergebnis: Mehr Liebe, emotionale Tiefe und Kommunikation auf Augenhöhe. Sichere Bindungen, Glückseligkeit und Zufriedenheit sind die Folge. Joy und Thomas Hochgesang sind für die Menschen, die zu ihnen in Beratungssitzungen und Seminare kommen, Vorbild in ehrlicher und authentischer Kommunikation. Und doch sei es ihnen wichtig, daran zu erinnern, dass sie sich den gleichen Herausforderungen stellen müssen wie alle anderen auch. Einzig ihr Umgang damit sei entspannter: "Wir können einander in Liebe, Treue und Vertrauen mehr Freiheit gewähren, als das in vielen Beziehungen der Fall ist. Genau das schafft Bindung, die von Dauer ist." Gemeinsam geben Joy und Thomas Hochgesang ihre herzensöffnenden tantrischen Praktiken genauso gerne weiter wie andere Geheimnisse für eine glückliche Ehe. In der letzten Januarwoche (Freitag, 26.1.24) startet bei YouMeUnity Heidelberg das erste Seminar des diesjährigen Tantra-Jahrestrainings für Paare. Anfang Februar (Freitag 2.2.24) beginnt auch das tantrische Training für Liebe, Verbundenheit und Freiheit für Singles und Paare. Mehr zum Jahrestraining für Paare (https://youmeunity.com/jahrestraining/paar-jahrestraining/) YouMeUnity begleitet Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst. Unser Herzensanliegen ist es, anderen zu helfen, ganz bei sich selbst anzukommen und sich dadurch fur eine tiefe, herzberuhrende, nachhaltige, ehrliche Beziehung (oder mehrere) zu offnen. Eine solche stabile Verbindung schließt ehrliche und wertschatzende Kommunikation, Herzoffenheit und Selbstliebe mit ein. Selbstvertrauen, Mut, Authentizitat und Akzeptanz gehören ebenfalls dazu - genauso wie alle vermeintlichen Fehler, Unzulanglichkeiten und die ureigene Buddha-Natur. Firmenkontakt

YouMeUnity

Joy S. Hochgesang

Hauptstr. 119

69117 Heidelberg

01621866479

https://youmeunity.com/ Pressekontakt

YouMeUnity

Joy S. Hochgesang

Hauptstr. 119

69117 Heidelberg

01621866479

https://youmeunity.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten