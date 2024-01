Startseite CRN nimmt Flexera in die Cloud 100 Liste für 2024 auf Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 14:24. Hamburg, 24. Januar 2024 - Flexera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen für Cloud und hybride IT-Infrastrukturen, wurde von CRN® (http://www.crn.com/) in die Cloud 100 Liste für 2024 aufgenommen. Die Channel-Marke der The Channel Company (http://www.thechannelco.com/) ehrt jedes Jahr die 100 führenden Cloud-Unternehmen in fünf Kategorien: Infrastruktur, Monitoring und Management, Storage, Software sowie Sicherheit. Die Cloud 100 Liste von CRN hebt Technologieanbieter für ihr Engagement im Channel und für ihre Innovationen im Bereich cloudbasierte Lösungen hervor. Damit ist die Liste eine zuverlässige Quelle für Anbieter, die nach einem passenden Partner suchen, der die Anforderungen rund um Cloud-Produkte und -Services umfassend unterstützen kann. CRN nahm Flexera aufgrund seiner wegweisenden Strategie in die Cloud 100 Liste auf. Der Softwareexperte bietet Enterprise-Kunden über die SaaS-Lösung Flexera One (https://www.flexera.de/flexera-one) eine Plattform für Hybrides ITAM und FinOps. Durch die Integration von IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps konnten Unternehmen in der Vergangenheit Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich erzielen - und zwar von On-Premise, über SaaS und Container bis hin zur Cloud. Flexera One erlaubt tiefe Einblicke in komplexe hybride IT-Umgebungen und liefert umfangreiche Informationen, um Kosten effektiv zu managen, Risiken zu minimieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Im vergangenen November prognostizierte Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/11-13-2023-gartner-fo...) ein Wachstum der weltweiten Ausgaben für Public Cloud-Dienste bis 2024 um 20,4% auf 678,8 Milliarden US-Dollar (2023: 563,6 Milliarden US-Dollar). CRN kommentierte diese Zahlen in einem Artikel (https://www.crn.com/news/cloud/2024/the-20-coolest-cloud-monitoring-and-...) über die spannendsten Anbieter im Bereich Cloud Monitoring und Cloud Management: "Unternehmen, die generative KI-Dienste einsetzen, werden auf die Public Cloud zurückgreifen, um die erforderliche Infrastruktur sicherzustellen. Für Cloud-Anbieter rücken damit Kosten, Wirtschaftlichkeit, Souveränität, Datenschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus." "Flexera etabliert sich weiter als branchenweit führender Experte für Hybrides ITAM und FinOps. Daher freuen wir uns sehr über die Aufnahme in die CRN Cloud 100 Liste", erklärt Cyndi Tackett, Senior Vice President of Marketing bei Flexera. "Flexera One Lösungen basieren auf Marktreferenzdaten von Technopedia, der weltweit vertrauenswürdigsten und umfassendsten Quelle für Hardware-, Software-, SaaS- und Cloud-Produktdaten. Das ermöglicht es Unternehmen, ihren Enterprise Technology Blueprint™ ganzheitlich zu visualisieren - von On-Premises über SaaS und Container bis hin zur Cloud." "Die Migration in die Public Cloud und zu cloudbasierter Software nimmt weiter an Fahrt auf. Unternehmen verlassen sich zunehmend auf innovative und sichere Cloud-Services, um die Agilität und Skalierungsmöglichkeiten der Cloud für sich zu nutzen", so Jennifer Follett, VP, US-Content und Executive Editor, CRN, The Channel Company. "In die Cloud 100 Liste werden jedes Jahr die Unternehmen aufgenommen, die Anbieter von Cloud Computing-Lösungen mit umfassenden Produkten und Services unterstützen. Wir gratulieren allen, die dieses Jahr Teil der Cloud 100 Liste sind. Wir sind gespannt, wie sie Innovationen und den Channel in diesem Jahr weiter vorantreiben werden." Über The Channel Company:

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für IT-Asset-Management (ITAM) bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren - von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden.

