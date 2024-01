Startseite mah-ATN hebt auf der Heimtextil 2024 Nachhaltigkeit und Innovation hervor Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 14:23. Frankfurt, Januar 2024 - Auf der diesjährigen Heimtextil, dem weltweit führenden Forum für Wohn- und Objekttextilien, hat mah-ATN, ein Vorreiter in der Innovation von Bezugsmaterial wie Kunstleder, Leder, Stoffen und Kork, neue Maßstäbe gesetzt. Mit mehr als 2.800 Ausstellern aus über 60 Ländern war die Messe ein pulsierendes Zentrum der Kreativität und der internationalen Kooperation. mah-ATN nutzte diese Plattform, um ein starkes Statement für Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Produktentwicklung zu setzen. Der beeindruckende Messestand von mah-ATN, ein Blickfang in futuristischem Design und dekoriert mit echtem Moos, demonstrierte das Engagement des Unternehmens für eine zukunftsorientierte, nachhaltige und CO2-reduzierte Produktwelt. Dieser Ansatz fand seinen Ausdruck in der Vorstellung eines erweiterten Portfolios an Kunstledern und neu entwickelten Stoffkollektionen, die bei Besuchern und Fachpublikum gleichermaßen Anklang fanden. Mit dem diesjährigen Leitthema "New Sensitivity" rückte die Heimtextil 2024 die textile Transformation in den Fokus - ein Thema, das tief in der DNA von mah-ATN verankert ist. Das Unternehmen ist stolz darauf, Teil einer Bewegung zu sein, die zeigt, dass anspruchsvolles Design und umweltbewusste Produktion Hand in Hand gehen können. "Nachhaltigkeit ist für uns schon lange die Grundlage unseres Schaffens. Wir sind überzeugt, dass der Weg in eine verantwortungsvolle Zukunft über Innovation und ein tiefes Engagement für den Planeten und seine Bewohner führt", sagte Mercia Höflmaier, CEO bei mah-ATN. mah-ATN bedankt sich bei allen Besuchern für ihr Interesse und ihre Unterstützung. Das Unternehmen freut sich darauf, die auf der Messe begonnenen Gespräche fortzusetzen und die Partnerschaften weiter zu vertiefen. Für alle, die mehr über die Messehighlights und Produktneuheiten erfahren möchten, steht das Team von mah-ATN bereit, umfassende Informationen bereitzustellen und gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft der Branche weiterhin zu arbeiten. mah-ATN GmbH mit Sitz in Baierbrunn bei München ist ein international führender Hersteller von kreativen, qualitativ hochwertigen Bezugsstoffen. Mit anspruchsvollen und trendigen Designs präsentiert der Hersteller von Kunstleder, Leder und Objektstoffen jährlich eine neue Palette traumhafter Bezugsmaterialien für den Einsatz im Indoor- als auch im Outdoorbereich. Dabei setzt das Traditionsunternehmen durch herausragende Qualität, innovatives Design, zahlreiche Oberflächenstrukturen und ca. 1.400 verschiedene Farben und Strukturen immer wieder neue Maßstäbe. Alle mah-ATN Kunstleder sind standardmäßig UV-beständig, flammhemmend ausgerüstet, salzwasser-, urin- und speichelbeständig, wasserundurchlässig, reißfest und frei von umwelt- und gesundheitsschädlichen Substanzen. Weltweit beliefert mah-ATN Kunden aus sämtlichen Branchen in einzigartiger Geschwindigkeit. Für besondere Kundenwünsche ist eine individuelle Produktion ebenfalls möglich. Firmenkontakt

mah-ATN GmbH

Mercia Höflmaier

Isarstraße 1

82065 München

+498974482482

http://mah.de Pressekontakt

mah-ATN GmbH

Angelika Delalle

Isarstraße 1

82065 München

+498974482417

http://mah.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten