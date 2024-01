Startseite Jagd und Hund: Ein Jagd-Zielfernrohr für alle Distanzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 13:34. Mit dem "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" setzt DDoptics auf dem Zielfernrohr-Markt mit 8-fachem Vergrößerungsbereich auf neue qualitative Maßstäbe. Chemnitz, 24. Januar 2024 - Besucher der "Jagd & Hund" (30. Januar bis 04. Februar in Dortmund) dürfen sich auf einen besonderen Leckerbissen freuen. Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG (https://www.ddoptics.de/de/die-marke-ddoptics) demonstriert auf ihrem Stand (6.A28 in Halle 6) das Zielfernrohr "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" (https://www.ddoptics.de/zielfernrohre/nfx-premium/ddoptics-zielfernrohr-...) mit achtfachem Vergrößerungsbereich. Dieses Zielfernrohr nimmt in seiner Leistungs- und Preisklasse weltweit eine Alleinstellung ein. Die kompakte und ergonomisch zu handhabende Zieloptik überzeugt durch eine herausragende Präzision bei der Schussabgabe in anspruchsvollsten Jagdszenarien, umfangreiche Verstellmöglichkeiten, eine optisch außergewöhnlich hohe Qualität sowie ein weites Sehfeld. Ein Meisterwerk deutsch-japanischer Kooperation Jäger und Sportschützen können sich mit dem "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" ganz flexibel und perfekt auf unterschiedliche Distanzen und Jagdsituationen einstellen. Weite Entfernungen mit anspruchsvollen Jagd- und Schießbedingungen sind kein Hindernis mehr.

Trotz des komplexeren technischen Aufbaus, den ein Zielfernrohr mit achtfachem Zoom immer mit sich bringt, ist es DDoptics im Verbund mit seinen japanischen Partner gelungen, mit dem "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" maximale Flexibilität und Einsatzvielfalt bei gleichzeitig optimalem Preis-Leistungsverhältnis zu entwickeln (1.897.- Euro). Zuverlässige Justierung mit Zerostop und Doubleturn Bei der Entwicklung hat DDoptics insbesondere auf Präzision und umfangreiche Verstellmöglichkeiten geachtet. Die Verstelltürme sind aus Metall und deutlich vergrößert, was die Handhabung unter schwierigen Bedingungen vereinfacht.

Mithilfe des Zerostop lässt sich die Verstellung schnell auf eine vordefinierte Nullposition zurücksetzen. Zwei verschiedenfarbige Skalen (Doubleturn) erlauben die Verstellung der Türme um 10 MRAD pro Skalenumdrehung, insgesamt 30 MRAD, mit einer sehr genauen Feineinstellung, ohne dabei kompliziert umdenken zu müssen. Jeder Klick entspricht mit höchster Präzision einer Verstellung von 0,1 MRAD. Die Unterteilung auf dem Turm ist so gestaltet, dass 10 Klicks 1 MRAD entsprechen und eine volle Umdrehung des Turms 10 MRAD abdeckt. Diese klare und intuitive Einteilung erleichtert die schnelle und genaue Anpassung an unterschiedliche Distanzen. Erweiterter Parallaxenausgleich Das "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" zeichnet sich durch einen extrem weiten Parallaxenausgleich aus, der sich bis auf 10 m herunterregulieren lässt. Dies ermöglicht eine perfekte Scharfstellung von Vorsatzgeräten bei jeder Vergrößerung; beispielsweise bei Verwendung von Wärmebild-Vorsatzgeräten mit 20-facher Vergrößerung. Bis zu 30 MRAD Verstellweg Der Schütze kann die Absehenverstellung um bis zu 3 Runden des Turms verstellen. Daraus ergibt sich ein ungewöhnlich hoher Gesamtverstellbereich von 30 MRAD, was 100 MOA oder 300 Klicks entspricht. Ein derart hoher Verstellbereich erlaubt extrem weite Schüsse mit einer Präzision, die bei herkömmlichen Jagdzielfernrohren eher nicht üblich ist. Streulichtarm für klare Sicht Die Lichttransmission des "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" ist gegenüber den Vorgängermodellen der NFX-Reihe optimiert und liefert bei starkem Kontrast und brillanter Farbwiedergaben ein gestochen scharfes Bild bis zum Rand des bis zu 16 m großen Sehfeldes.

Die Bildhelligkeit ist beeindruckend und erlaubt es, auch bei schwindendem Licht und hoher Vergrößerung einen sicheren Schuss anzutragen. Das "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" minimiert Streulicht sehr effektiv. Bei Gegenlicht erlaubt dies ein klares Seherlebnis ohne störende Spiegelungen und Lichtreflexe. Komfortabler Vergrößerungswechsel Von großem Nutzen in Sachen Handhabung und Bedienung ist ein Schnellverstellhebel am Okular, mit dem sich die Vergrößerung schnell und bequem vornehmen lässt.

Das Zielfernrohr "Nighteagle V8 2,5-20x56 NFX" verfügt über ein A4N-Absehen in der 2. Bildebene. Damit bleibt es beim Vergrößerungswechsel immer gleich groß. Dank der sehr feinen Balken verdeckt das Fadenkreuz selbst bei 20-facher Vergrößerung das Ziel nur minimal.

Ebenso verdeckt der Glasfaser-Leuchtpunkt das Ziel aufgrund seiner geringen Größe kaum. Dank der Glasfasertechnik wird der Leuchtpunkt des Zielfernrohres bei starker Dimmung nicht nur dunkler, sondern auch feiner. Besucher der "Jagd und Hund" können am DDoptics-Messestand Zielfernrohre, Ferngläser etc. der Spitzenklasse testen und kostenfrei zur Ansicht bestellen. DDoptics auf der "Jagd und Hund": Messe Dortmund, 30. Januar bis 04. Februar 2024, Halle 6, Stand 6.A28.

Weitere Informationen unter www.ddoptics.de (https://www.ddoptics.de) Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks. Firmenkontakt

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG

Axel J. Drescher

Schönherrfabrik, Schönherrstr. 8, Geb. 10

09113 Chemnitz

(03 71) 57 38 30 10

https://www.ddoptics.de Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

08231-6093536

https://www.fuchs-pressedienst.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten