Startseite Mapping von Angriffsflächen mit External Attack Surface Management Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 12:26. Cyberbedrohungen schreiten immer weiter voran und werden professioneller - umso wichtiger ist die digitale Sicherheit von Unternehmen sicherzustellen. Besonders die Angriffsflächen von Unternehmen rücken hier in den Fokus. Können die Angriffsflächen überwacht werden, ermöglicht das Unternehmen proaktiv Maßnahmen zu ergreifen und seine Internet-Assets zu schützen. Denn man kann nur schützen, was man kennt. Die Schlüsselmerkmale des neuen Mapping-Tools Die EASM-Plattform funktioniert wie ein Live-Tool zur Kartierung von Angriffsflächen. Alle Schwachstellen, die innerhalb des Unternehmens gefunden werden, einschließlich der vergessenen, unbekannten oder unbeaufsichtigten Domänen, werden gesammelt dargestellt und lassen sich so Analysieren. Zusammengefasst, sind dass die Hauptmerkmale des Mapping-Tools:

-Ganzheitliches Mapping:

Sweepatic ermöglicht ein umfassendes Mapping der Angriffsflächen, das sowohl externe als auch interne Assets sowie verbundene Netzwerke einschließt.

-Echtzeit-Monitoring:

Durch kontinuierliche Echtzeitüberwachung können potenzielle Schwachstellen sofort identifiziert und behoben werden.

-Risikobewertung:

Unternehmen erhalten eine detaillierte Risikobewertung, um Prioritäten zu setzen und gezielte Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren.

-Automatisierte Berichterstattung:

Automatisierte Berichterstattungsfunktionen halten Unternehmen regelmäßig über ihre Angriffsflächen und die Effektivität ihrer Sicherheitsmaßnahmen auf dem Laufenden. Mehr zum Thema lesen Sie hier: https://www.sweepatic.com/de/mapping-ihrer-angriffsflaeche/. Sweepatic, ein Unternehmen von Outpost24, ist ein europäischer Marktführer im Bereich External Attack Surface Management. Unsere Cloud-native EASM-Plattform automatisiert die kontinuierliche Kartierung, Analyse und Überwachung aller mit dem Internet verbundenen Assets und Risiken. Die Sweepatic-Plattform läuft rund um die Uhr und liefert Informationen über die Angriffsfläche in Form von Benachrichtigungen und einem einfach zu bedienenden Dashboard. Auf diese Weise unterstützt Sweepatic Unternehmen bei der Strukturierung und Reduzierung ihrer externen Angriffsfläche und macht sie zu einem unbeliebten Ziel für böswillige Akteure.

Mehr Informationen: https://www.sweepatic.com/de Firmenkontakt

Sweepatic

Hannah Smeyers

Kapeldreef 60

3001 Leuv

+32497816699

https://www.sweepatic.com Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Dillmann

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 (0)2661 91260-0

https://www.sprengel-pr.com/de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten