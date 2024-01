Startseite Andrea Heiniger Award 2023 verliehen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 10:45. Nils Lübke gewinnt mit innovativem Wiegemanager für Biogasanlagen Am 12. Januar 2024 fand in der Hochschule Bielefeld die Verleihung des renommierten Andrea Heiniger Awards statt.

Dieser prestigeträchtige Award wurde im Jahr 2019 durch eine Kooperation zwischen Creditreform Herford und der renommierten Online-Marketing Agentur coupling media

GmbH ins Leben gerufen.

Kreative aus der Region hatten die Möglichkeit, sich mit visionären Online-Ideen zum Thema Nachhaltigkeit zu bewerben. Insgesamt gingen 17 Bewerbungen ein. Unter den zahlreichen Teilnehmern konnte Nils Lübke mit seinem bahnbrechenden Wiegemanager für Biogasanlagen die Jury, bestehend aus Dr. Stefanie Pannier, Astrid Burschel, Anne Beckhoff und Dirk Markus, überzeugen und sich den begehrten Preis sichern.

Der Wiegemanager ist eine 360°-Lösung zur Verwaltung von Biogasanlagen. Die cloudbasierte Software erfasst sämtliche Daten automatisch und ermöglicht somit eine effiziente und zuverlässige Verwaltung. Bisher wurden die Daten manuell auf Papier oder in verschiedenen nicht cloudbasierten Lösungen verwaltet. Mit dem Wiegemanager liegen die Daten ab dem Zeitpunkt der Erfassung digital vor und können von überall und jederzeit abgerufen werden. Das mühsame Zusammensuchen von Papierzetteln oder die Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Systemen entfällt somit.

Neben dem renommierten Award erhält Nils Lübke ein Preisgeld in Höhe von 3.000,- Euro für seinen Business Start. Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich wird er ein Jahr lang vom

Center for Entrepreneurship der Hochschule Bielefeld betreut. Im Rahmen des CFE Inkubatorprogramms wird sein Projekt unterstützt und weiterentwickelt, bis hin zur Ausarbeitung eines erfolgreichen Geschäftsmodells.

"Nils Lübke hat mit seinem Wiegemanager für Biogasanlagen eine wegweisende Innovation geschaffen", sagt Dr. Stefanie Pannier, Persönlichkeitscoach und Projektmanagerin des Center for Entrepreneurship. "Wir sind stolz darauf, ihn als Gewinner des Andrea Heiniger Awards (https://www.ah-award.de/) 2023 auszeichnen zu dürfen und freuen uns darauf, ihn auf seinem Weg zum erfolgreichen Unternehmer begleiten zu können." 2003 gegründet, ist die coupling media GmbH als Full Service Online Marketing Agentur auf sämtliche Disziplinen spezialisiert, die online relevant sind: Das Kerngeschäft der regional etablierten Media-Agentur umfasst nicht nur Marketingkompetenzen in den Bereichen Google Ads, Suchmaschinenoptimierung, Social Media- und Affiliate Marketing, sondern auch den technischen Bereich der Programmierung und Wartung User-freundlicher Business Websites und Online-Shops. Firmenkontakt

coupling media GmbH

Stefanie Jany

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

+49(0)5221-34 25 6 - 0

+49(0)5221-34 25 6-18

https://coupling.media/ Pressekontakt

coupling media GmbH

Stefanie Jany

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

+49(0)5221-34 25 6 - 18

https://www.coupling.media Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten