Lescars Funk-OBD2-Geschwindigkeitsmesser mit Solar-LCD-Display

- Schaltet sich automatisch ein beim Starten des Motors Mit der Funk-OBD2-Geschwindigkeitsanzeige (https://www.pearl.de/mtrkw-12314-funk-obd2-geschwindigkeits-batteriespan...) von Lescars (https://www.pearl.de/ar-2-29.shtml) rüstet man sein Fahrzeug ganz einfach mit einem digitalen Tacho aus: Dazu wird der Transmitter mit der OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs verbunden und das Solar-LCD-Display auf das Armaturenbrett geklebt - fertig! Wird das Fahrzeug gestartet, verbindet sich der Transmitter automatisch per Funk mit dem Display und zeigt in Echtzeit an, wie schnell man fährt. Auch Batteriespannung und Kühlwassertemperatur sind im Blick: Neben der Geschwindigkeit kann man auf dem Display auch die aktuelle Batteriespannung und die Kühlwassertemperatur ablesen - dank Hintergrundbeleuchtung sogar besonders einfach. Kabellose Monitor-Installation: Über ein integriertes Solarpanel tankt das Display Solarstrom. Das erspart lästiges Kabelverlegen. Und sollte es doch einmal längere Zeit bewölkt sein oder das Auto in der Garage stehen, lädt man es bequem per USB-C auf. - Funk-OBD2-Geschwindigkeitsmesser für Fahrzeuge mit OBD2-Schnittstelle und 12 Volt

- Stabile Funk-Übertragung von OBD2-Transmitter zu Monitor: 433,92 MHz

- Stromversorgung Transmitter: über 12-V-Bordnetz, Monitor: Li-Po-Akku mit 1.000 mAh, lädt per Solarpanel oder USB-C (Netzteil nicht enthalten)

- Maße Transmitter: 49 x 25 x 22 mm, Monitor: 95 x 51 x 70 mm,

- Gewicht Transmitter: 16 g, Monitor: 95 g

- Geschwindigkeitsmesser inklusive Monitor, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Klebepad, Anleitung

- EAN: 4022107424400 Preis: 40,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3505-625

Preis: 40,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3505-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3505-1523.shtml

