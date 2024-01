Startseite TerraMaster führt neues Duple Backup ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 09:55. Elementares Notfallwiederherstellungstool zur Verbesserung der Datensicherheit von TNAS-Geräten Die professionelle Marke TerraMaster, die sich der Bereitstellung innovativer Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen widmet, hat vor kurzem die

das leistungsstärkste 4bay NAS F4-424 Pro Und Die neueste Version von Duple Backup, einem professionellen Notfallwiederherstellungstool, das speziell für Heim- und Geschäftsanwender entwickelt wurde. Mit Duple Backup können Benutzer wichtige Volumes, Ordner oder iSCSI-LUNs in TNAS an mehreren Zielen wie anderen TNAS, Dateiservern und Cloud-Festplatten sichern, um Datenverlust zu verhindern. Bei einem Geräteausfall können die verlorenen Daten sogar schnell wiederhergestellt werden. Hauptfunktionen von Duple Backup Regelmäßige Sicherung

Sichern Sie wichtige Daten regelmäßig im TNAS und speichern Sie sie an einem sicheren Ort, um Datenverluste oder -schäden zu verhindern, damit sie im Bedarfsfall wiederhergestellt werden können. Mehrere Sicherungsziele

Ganz gleich, ob Sie TNAS-Daten auf anderen lokalen TNAS-Geräten oder Dateiservern sichern müssen oder Daten auf einem Remote-Rsync- oder WebDAV-Server speichern möchten: TerraMaster kann Ihre Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus bietet TerraMaster Benutzern, die Cloud-Speicher nutzen, eine nahtlose Integration mit vielen bekannten Cloud-Festplatten wie Amazon S3, Alibaba Cloud OSS, Google Drive, OneDrive usw. und stellt somit sicher, dass Ihre Daten sicher mit der Cloud synchronisiert werden können. Greifen Sie jederzeit und von überall aus problemlos auf Daten zu und stellen Sie diese wieder her. Mehrere Sicherungsmodi

Unterstützt den inkrementellen Modus, Spiegelmodus, Mehrversionsmodus und den gemischten Modus. Benutzer können auf flexible Weise Backup-Modi auswählen, um die Sicherung zu beschleunigen und Speicherplatz zu sparen. Duple Backup Vault

Duple Backup Vault ist die Serveranwendung, die Duple Backup benötigt, um Verbindungen mit anderen TNAS-Geräten herzustellen. Es kann die Sicherungsquelle erkennen, um die Lese- und Speicherberechtigungen des freigegebenen Ordners vom Remote-TNAS-Gerät zu erhalten; die funktionale Interaktion und Informationssynchronisierung zwischen der "Duple Backup"- und der "Duple Backup Vault"-Anwendung erkennen; es dem Remote-TNAS-Administrator ermöglichen, jederzeit den Status der Aufgabe zu überwachen. Beim Schreiben von Daten können externe Verbindungen unterbrochen werden, wenn ungewöhnliche Bedingungen auftreten. Notfallwiederherstellung

Kann die verlorenen Daten beim Hardwareausfall eines Geräts oder beim Auftreten eines Systemausfalls im TNAS schnell wiederherstellen. Die Datensicherheit entwickelt sich noch einen Schritt weiter

Das Zusammenwirken von TerraMaster Centralized Backup und Duple Backup erstellt eine unzerstörbare Festung in Sachen Datensicherheit für Benutzer. Mit ihren leistungsstarken Funktionen kann die "Centralized Backup"-Anwendung problemlos verschiedene Daten wie Windows-Geräte, Dateiserver und virtuelle Maschinen auf TNAS aggregieren, um eine Verwaltung und Wiederherstellung aus einer Hand zu erreichen. Die "Duple Backup"-Anwendung verstärkt diese Verteidigungslinie zusätzlich. Sie kann wichtige Daten im TNAS auf andere Speichergeräte oder die Cloud spiegeln, um die Datensicherheit in Extremsituationen zu gewährleisten. Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen diesen beiden sorgt für einen umfassenden Datenschutz vor jeglichen Datenrisiken und gewährleistet dadurch die absolute Sicherheit und Integrität der Daten. Datensicherung für F4-424 Pro

Das neu veröffentlichte F4-424 Pro hilft Unternehmen in Kombination mit dem neu veröffentlichten Duple Backup dabei, Daten einfach auf NAS zu sichern, unterstützt Off-Site-Backup oder Cloud-Speicherung und verbessert die Datensicherheit von TNAS-Geräten erheblich. TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist. Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272

